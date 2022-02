Concurso da PMMT divulga locais de prova para 21 mil inscritos

(foto: PMMT/Divulgação) Polícia Militar do Mato Grosso divulgou, nesta quarta-feira (16/02) os locais das provas do concurso PM MT. As informações estão disponíveis no site da Universidade Federal de Mato Grosso , banca organizadora do processo seletivo.

As provas objetivas do concurso estão marcadas para o próximo domingo, 20 de fevereiro. No mesmo dia, apenas os concorrentes a oficial também realizarão prova discursiva.

A aplicação será nas cidades de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Várzea Grande, Pontal do Araguaia e Aragarças.

Quem optou por fazer os exames objetivos e discursivos em Cuiabá poderá ser alocado na cidade de Várzea Grande, em função da distribuição dos candidatos em salas e locais de avaliação. As provas para oficial serão no turno da manhã, às 8h. Já as avaliações para soldados ocorrerão no período da tarde, às 15h.

A recomendação é chegar ao local designado com uma hora de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em material transparente, e documento oficial de identidade, contendo fotografia e assinatura.

O concurso tem o objetivo de formar cadastro de reserva nos cargos de soldado, oficial e oficial do quadro de Saúde. Ou seja, os aprovados serão convocados durante o prazo de validade do concurso, a depender da necessidade e do orçamento disponível para as nomeações.

O cargo de soldado tem como requisito o nível superior completo em qualquer área. Já para oficial, a exigência é o nível superior em Direito.

As oportunidades para oficial do quadro de Saúde estão divididas entre as especialidades de Médico (nas áreas de Cardiologia, Cirurgia Geral, Ortopedia e Psiquiatria) e Dentista (nas áreas de cirurgião-dentista e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial). Nesse caso, para se candidatar foi preciso ter graduação e especialização na área, além do registro no Conselho de Classe Profissional.

As remunerações iniciais são de R$3.545,31 para soldados e R$9.000,71 para oficiais.

Inscritos

O concurso para a Polícia Militar do Mato Grosso (PM MT) registrou o total de 21.355 inscritos. Desse quantitativo, mais de 18 mil foram apenas para o cargo de soldado, que tem como requisito o nível superior completo em qualquer área.

Confira o número de inscritos por cargo do concurso PM MT:

Soldado: 18.465 inscritos;

Oficiais: 2.859 inscritos;

Oficiais do Quadro de Saúde: 301 inscritos.

Protocolos de prevenção contra o coronavírus

Para evitar a propagação da Covid-19, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial que cubra o nariz e a boca. Haverá a higienização de todos os estabelecimentos/salas de aplicação de prova com desinfetantes próprios para a finalidade, antes e depois da aplicação.

Será feita também a aferição de temperatura corporal de todos os candidatos quando da entrada no estabelecimento de aplicação de prova e será disponibilizado álcool em gel 70% para uso dos participantes.

Será necessário utilizar sua própria caneta para assinar os formulários de aplicação da prova. O candidato deverá levar seu próprio suprimento de água para consumo, em embalagem transparente. Não será permitido o uso dos bebedouros.









Provas

As avaliações terão 60 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, três de História de Mato Grosso, três de Geografia de Mato Grosso, três de Física, três de Matemática, três de Química, cinco de Relações Interpessoais, duas de Princípios da Ética e Filosofia, cinco de Noções de Informática, seis de Noções de Gestão Pública e 12 de Legislação Básica.

As provas exigirão 60 questões, das quais sete de Língua Portuguesa, três de História de Mato Grosso, três de Geografia de Mato Grosso, duas de Princípios de Ética e de Filosofia, cinco de Matemática e seis de Direito Administrativo.

Além de seis de Direito Constitucional, seis de Direito Penal, seis de Direito Processual Penal, seis de Direito Penal Militar, cinco de Direito Processual Penal Militar e cinco de Legislação Extravagante e Legislação Policial Militar de Mato Grosso.

Os exames serão compostos por 60 questões, sendo sete de Língua Portuguesa, três de História de Mato Grosso, três de Geografia de Mato Grosso, duas de Princípios de Ética e de Filosofia, cinco de Matemática.

Assim como cinco de Conhecimentos em Saúde Pública, cinco de Fundamentos Básicos de Medicina/Odontologia, cinco de Legislação da Polícia Militar de Mato Grosso e 25 de Conhecimentos da Especialidade.

Na prova discursiva, os concorrentes a oficial da Polícia Militar deverão elaborar uma redação.

Os classificados ainda serão submetidos as etapas de: Exame Médico-Odontológico; Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica; Investigação Documental e Funcional. Além de curso de formação.