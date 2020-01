PageGroup aponta as 38 profissões mais procuradas em 2020

Está em alta o profissional com mentalidade de crescimento e atenção total aos clientes (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O PageGroup, referência mundial em recrutamento especializado de executivos de todos os níveis hierárquicos, anuncia a relação de cargos que estarão em alta no Brasil em 2020.



"Em 2020, a chave deve virar. Nos anos anteriores havia uma forte demanda por profissionais que pudessem desempenhar funções de ajuste e foco em redução de custo. Neste momento, a procura será diferente, pautada na contratação de executivos com mentalidade de crescimento e atenção total aos clientes, na experiência do consumidor. A leve reação econômica nos mostra que as empresas devem voltar a contratar profissionais que até pouco tempo não estavam no radar delas, como aconteceu com o segmento de óleo e gás. Alguns setores, como TI, finanças e vendas, continuam com boa demanda executiva", analisa Ricardo Basaglia, diretor-geral da Michael Page e Page Personnel.



Para chegar a essa lista, o PageGroup consulta permanentemente empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 14 setores de todo o Brasil. A partir dessa conversa e do entendimento das reais necessidades de contratação, os consultores consolidam essas informações e produzem a relação final dos cargos com maior possibilidade de demanda das empresas.



Confira a lista:





Page Executive





Cargo: diretor de desenvolvimento sustentável

O que faz: concepção e garantia de execução de políticas, modelo de gestão e programas de meio ambiente e sustentabilidade. Garante o planejamento e o progresso adequado das ações relacionadas ao sistema ambiental, social, de saúde, segurança e gestão de todos os projetos relacionados a esse ecossistema, em conformidade com os requisitos legais locais.

Perfil da vaga: experiência em liderança da área em empresas com relevante impacto ambiental e social.

Salário: R$ 40 mil a R$ 50 mil

Motivo para alta em 2020: cada vez mais a sociedade anseia por empresas que contribuam/invistam com o desenvolvimento socioambiental, não só das regiões onde são atuantes, mas também da sociedade de uma forma geral, com programas consistentes, recorrentes e com resultados de longo prazo.





Michael Page





Óleo e gás

Cargo: geofísico

O que faz: o escopo da posição consiste em realizar estudos e avaliações regionais, mapeando os principais elementos do sistema petrolífero, integrando dados geológicos e geofísicos para criar mapas regionais.

Perfil da vaga: profissionais com experiência consolidada em análises e estudos de campo e que possuam maturidade e conhecimento aprofundado nas bacias brasileiras. Inglês fluente e mestrado são mandatórios.

Salário: R$ 12 mil a R$ 27 mil

Motivo para alta em 2020: aumento dos leilões de blocos promovidos pela Petrobras demandam profissionais atuantes no início da cadeia petrolífera, voltados a estudo dos campos para entendimento dos sistemas deposicionais e de carbonatos das bacias.





Cargo: engenheiro de reservatório

O que faz: responsável por desenvolver modelos de reservatórios, conduzir modelos integrados, gerenciar estimativas de recursos, executar planos conceituais de desenvolvimento para projetos de exploração. Essa posição exige que o engenheiro interaja constantemente com profissionais de geologia, geofísica, petrofísica e entenda de conceitos de simulação, perfuração, produção e instalações offshore/onshore.

Perfil da vaga: inglês fluente é mandatório e mestrado na área é desejável. Para esse perfil é necessário conhecimento e experiência específica em práticas de gerenciamento de reservatórios, além de boa capacidade de atuar em ambientes multiculturais e multidisciplinares.

Salário: R$ 12 mil a R$ 40 mil

Motivo para alta em 2020: aumento dos leilões de blocos promovidos pela Petrobras demandam profissionais atuantes no início da cadeia petrolífera. O engenheiro de reservatório é o profissional responsável por gerenciar as estimativas de recursos promovidas pelos geólogos/geofísicos de exploração e desenvolvimento.





Cargo: geólogo de exploração

O que faz: profissional com foco no entendimento dos sistemas deposicionais e de carbonatos em bacias. Algumas atividades envolvidas no dia a dia do geólogo de exploração consistem em realizar modelos terrestres integrados por meio da interpretação de dados sísmicos 2D / 3D, juntamente com registros de poços a fim de criar métodos de potencial de campo e dados de produção.

Perfil da vaga: profissionais com experiência consolidada em exploração, de preferência com mestrado em geologia/geofísica, com inglês fluente e que tenham maturidade e conhecimento aprofundado nas bacias brasileiras.

Salário: R$ 14 mil a R$ 42 mil

Motivo para alta em 2020: aumento dos leilões de blocos promovidos pela Petrobras demandam profissionais atuantes no início da cadeia petrolífera, voltados a estudo dos campos.





Cargo: gerente de desenvolvimento de negócios

O que faz: responsável por desenvolver relacionamentos comerciais com os principais players do setor de Oil&Gas. Sua principal meta é gerar vendas de produtos e/ou serviços no setor do petróleo ou navegação.

Perfil da vaga: busca-se um profissional com sólidos relacionamentos no setor. É preciso conhecer e ter grande relacionamento com os principais tomadores de decisão, seja na área técnica ou de compras/suprimentos.

Salário: R$ 22 mil a R$ 26 mil

Motivo para alta: a boa perspectiva para o mercado em 2020 gera uma forte necessidade de se antecipar o movimento de vendas de produtos e serviços para as empresas do setor.





Financeiro & Tributário



Setores como TI, finanças e vendas continuam com boa demanda executiva (foto: Hunters Race/Unsplash )





Cargo: controller

O que faz: profissional de finanças com pilar de contabilidade e que tem toda a estrutura de finanças abaixo.

Perfil da vaga: conhecimento generalista de finanças, contabilidade/controladoria e fiscal. Capacidade de transitar entre áreas e liderança de times robustos.

Salário: R$ 20 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2020: otimização de estruturas e área de finanças mais próxima do negócio.





Cargo: líder em planejamento financeiro/fusões e aquisições

O que faz: planejamento financeiro da companhia/análise financeira para compra e venda de empresas.

Perfil da vaga: profissional altamente técnico com alta capacidade de análise e de exposição nacional e internacional.

Salário: R$ 15 mil a R$ 20 mil mais variável

Motivo para alta em 2020: mercado de fusão e aquisição em alta nos dois últimos anos. Tendência de recorde de operações em 2019.





Cargo: diretor financeiro/CFO

O que faz: gestor das áreas de finanças, tributos e tesouraria das empresas. Principal responsável por resguardar a empresas de possíveis riscos, além de parceiro direto do CEO na condução do negócio.

Perfil da vaga: conhecimento técnico profundo de finanças e/ou contabilidade, além de regras e normas para órgãos reguladores. Forte capacidade de liderança e mentalidade direcionada à solução de problemas costumam fazer o melhor profissional para área.

Salário: R$ 25 mil a R$ 50 mil

Motivo para alta em 2020: Esse profissional se tornou um dos principais ativos das empresas em momentos de crise, dado que todos tiveram suas finanças mais apertadas. No momento de retomada da economia, ele torna-se crucial para o crescimento sustentável da empresa.





Vendas



Cargo: gestor de vendas

O que faz: estruturação e gestão do modelo de receita previsível.

Perfil da vaga: sólida capacidade analítica, gestão de pessoas e indicadores, inteligência emocional e flexibilidade para mudanças rápidas.

Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil + variável

Motivo para alta em 2020: empresas de diversos setores têm tentado adaptar seu modelo de vendas para um modelo de sucesso no mercado de tecnologia.





Cargo: gerente nacional de vendas

O que faz: gestão dos processos de vendas, estratégias multicanal e políticas comerciais. Desenvolvimento, implementação e execução das estratégias de RTM e GTM. Gerenciamento dos indicadores e execução em todos os canais. Gestão de investimentos e orçamento.

Perfil da vaga: estratégico, multitarefas, proativo e com foco em resultados. Habilidades numéricas, alta capacidade de influência, ótimo relacionamento interpessoal e excelência em gestão de pessoas.

Salário: R$ 20 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2020: aquecimento da economia impactando no segmento de bens de consumo.





Bancário





Cargo: gerente de fusões e aquisições

O que faz: avalia potenciais oportunidades de novos negócios para potenciais investidores e/ ou compradores da empresa avaliada. Além disso, pode conduzir o negócio até sua conclusão.

Perfil da vaga: conhecimento profundo de ferramentas de avaliação e do tipo de mercado a ser analisado. Alta capacidade de negociação e atenção a detalhes são habilidades fundamentais.

Salário: R$ 10 mil a R$ 30 mil mais bônus

Motivo para alta em 2020: com o alto volume de investimentos e movimentação na economia brasileira, esse profissional tornou-se fundamental para empresas e investidores realizarem bons investimentos para o futuro. Em momentos de retomada de economia, esse profissional tende a ser altamente demandado.





Recursos Humanos





Cargo: especialista em aquisição de talentos

O que faz: atuação com atração de talentos, tendo um olhar estratégico para o negócio, por meio de programas de recrutamento interno, de trainee, entre outros.

Perfil da vaga: profissional proativo, com foco em resultados, forte visão de negócio e criativo. Atualizado com as práticas da área de RH do mercado, experiência em empresas de tecnologia e/ou startups e gestão de equipes. Inglês avançado fluente é um requisito importante para esse tipo de posição.

Salário: R$ 15 mil a R$ 20 mil

Motivo para alta em 2020: progressivo crescimento de empresas de tecnologia no mercado.





Saúde





Cargo: diretor médico

O que faz: implementa processos assistenciais de todas as especialidades médicas do complexo hospitalar, trazendo ferramentas e agregando conhecimento para aumento de produtividade/performance das equipes e setores, além de ter foco em resultados financeiros. Analisa indicadores de qualidade assistenciais, produção e de resultado. Suporta a equipe comercial com negociações relacionadas à técnica médica e multidisciplinar, de olho na experiência do paciente e receita hospitalar.

Perfil da vaga: formação médica com pós-graduação ou MBA em gestão de saúde, conhecimento em ferramentas de qualidade, gestão de equipes complexas, além das noções financeiras e estratégicas do ambiente hospitalar.

Salário: R$ 40 mil

Motivo para alta em 2020: transformação/profissionalização do setor impulsionou a busca por profissionais técnicos com olhar voltado à parte estratégica do negócio.





Cargo: gerente de acesso

O que faz: gestão de negócios institucionais com os mercados público e privado com a finalidade de lançar e incorporar os produtos da companhia nesses canais. Dessa forma, tem como responsabilidade construir relacionamentos com tomadores de decisão e líderes de opinião e manter um alto nível de gerenciamento das contas-chave.

Perfil da vaga: experiência com operadoras, secretarias e Ministério da Saúde. Habilidade de negociação, visão estratégica, facilidade para resolução de problemas e relacionamento interpessoal.

Salário: R$ 16 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta 2020: há uma tendência das indústrias se voltarem cada vez mais ao mercado institucional e assim a área e o profissional de acesso se tornarem essenciais para o sucesso do negócio.





TI





Cargo: DPO (Data Protection Officer)

O que faz: com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto de 2020, o DPO será o profissional encarregado de administrar e avaliar todos os dados da empresa, desde a coleta até o tratamento das informações. Além disto, terá um papel de interlocutor com o órgão regulatório de fiscalização de dados.

Perfil da vaga: importante que o profissional tenha visão interdisciplinar, englobando governança de tecnologia, segurança da informação e cyber segurança, além de entender sobre a nova legislação que entrará em vigor. É importante que seja um bom comunicador para se relacionar com autoridades e profissionais de dados.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2020: o cargo de DPO é extremamente novo e o mercado está ainda em processo de maturação quanto à posição, demandando muitos profissionais nesse momento.





Cargo: gerente de programa (Automação Robótica de Processos)

O que faz: responsável por gerenciar e conduzir projetos de Automação Robótica de Processos, englobando desde o contato com o cliente, definindo arquitetura do projeto, definição de ferramentas e tecnologias e acompanhando o processo de implementação.

Perfil da vaga: profissionais com experiência técnica, preferencialmente com arquitetura de software e domínio de ferramentas de transformação digital, envolvendo inteligência artificial e machine learning.

Salário: R$ 19 mil a R$ 25 mil variável.

Motivo para alta em 2020: empresas de diferentes segmentos estão em momento de transformação digital, incluindo tecnologia e automatização em diversos processos com o intuito de aumento de produtividade.





Cargo: engenheiro de software

O que faz: desenvolvimento e arquitetura de software, web e mobile.

Perfil da vaga: desenvolvimento de aplicações Web (Backend ou Frontend) e móvel (Android ou IOS), por meio de diversos tipos de linguagem de programação, frameworks e banco de dados. Em muitas posições são os responsáveis também pelo desenho da arquitetura e da definição das tecnologias a serem utilizadas.

Salário: R$ 12 mil a R$ 15 mil.

Motivo para alta em 2020: O mercado está passando por um aquecimento dessas posições devido aos projetos de transformação digital em diversos setores e também pelo crescimento das startups.





Jurídico





Cargo: advogado sênior

O que faz: estruturação e negociação de operações financeiras diversas, incluindo financiamentos domésticos, derivativos e estruturas de financiamento à exportação atuando com bancos privados e públicos.

Perfil da vaga: formação acadêmica em Direito, OAB vigente, LLM em Direito Societário ou Mercado de Capitais; comprovada experiência jurídico contratual atuando em empresas ou escritórios de advocacia de grande porte.

Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2020: especulações financeiras e investimentos estrangeiros.





Marketing



A área de marketing digital está aquecida (foto: Merakist/Unsplash)





Cargo: gerente de produtos, bens de consumo

O que faz: gestão do portfólio da empresa, desde concepção junto ao departamento de Pesquisa & Desenvolvimento até o lançamento do produto no mercado. Viabiliza toda a estratégia para que o produto tenha sucesso no ponto de venda, desde embalagem, precificação, público-alvo, campanhas e materiais para o PDV.

Perfil da vaga: desejável experiência com desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing e trade marketing.

Salário: R$ 16 mil a R$ 20 mil variável

Motivo para alta em 2020: o varejo começa a sentir uma retomada e as empresas estão reposicionando seu portfólio para garantir presença no mercado.





Cargo: gerente de transformação digital

O que faz: implementa processos de mudanças digitais nas empresas, trazendo ferramentas e agregando conhecimento para a modernização do marketing.

Perfil da vaga: conhecimento em ferramentas de digital, além das noções básicas de marketing tradicional, onde a capacidade de mudança será primordial.

Salário: R$ 18 mil a R$ 20 mil.

Motivo para alta em 2020: digital em grande crescimento com as empresas em constante transformação na área de marketing.





Suprimentos





Cargo: gerente de compras

O que faz: responsável por gerenciar o setor de compras, efetuar contato com fornecedores e clientes. Apresenta propostas, assegura o cumprimento dos prazos, verifica a demanda das áreas para efetuar os processos de compras, sendo o principal responsável pelos gastos da empresa.

Perfil da vaga: diariamente planeja, coordena e supervisiona a compra de serviços e mercadorias compreendendo desde a identificação dos fornecedores, cotação de preços e demais condições de fornecimento até a emissão dos pedidos e recebimento do material.

Salário: R$ 14 mil a R$ 25 mil variável

Motivo para alta em 2020: o departamento de compras é responsável por 70% dos gastos de toda organização. E cada real economizado em compras é um real a mais de lucro para a empresa. Em momentos de crise, o profissional de compras pode fazer toda diferença dentro da organização para alocar melhor os recursos da empresa.





Propriedade & Construção





Cargo: gerente/diretor de novos negócios

O que faz: prospecção de novos negócios para a empresa, negociação e busca por terrenos, estudo de viabilidade econômica, especialista em aprovação, legalização, regulamentação, gestão de equipe, participa de convenções e congressos, desenvolve relacionamento no mercado público e privado.

Perfil da vaga: desejável formação/especialização em engenharia, negócios, negociação.

Salário: gerente de novos negócios: R$ 15 mil a R$ 25 mil variável. E diretor de novos negócios: R$ 25 mil a R$ 40 mil variável

Motivo para alta em 2020: peça-chave para aquisições nas incorporadoras e construtoras, gerando oportunidade de novos negócios e fundamental nas definições de planos táticos e estratégicos da companhia.





Cargo: gerente comercial/vendas

O que faz: prospecção de potenciais clientes e parceiros, gera demanda e ações promocionais, acompanha a performance e desenvolve a força de vendas, estabelece planos de visitas, realiza análise de concorrentes, estudo de mercado, levantamento de resultados de vendas e demanda, participa de convenções e congressos, desenvolve relacionamento no mercado público e privado.

Perfil da vaga: desejável formação/especialização em engenharia, negócios, marketing, comercial; experiência prévia no mercado de Real Estate; idiomas (desejável, mas não imprescindível, isso pode variar pela nacionalidade e demais pré-requisitos da empresa).

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil variável

Motivo para alta em 2020: as incorporadoras têm estruturado cada vez mais as Houses para não depender das imobiliárias e corretoras oferecendo pacote mais atrativo e treinamentos preparatórios. As Houses tornaram-se peça-chave nas definições de planos táticos e estratégicos comerciais das incorporadoras para o atingimento das metas, aumento nos resultados de vendas e engajamento da equipe comercial.





Engenharia





Cargo: gerente/ diretor industrial

O que faz: responde por toda operação de uma unidade produtiva, independente do mercado. É o responsável por implementar a estratégia traçada pela diretoria, traduzindo essa estratégia para o dia a dia da operação. Faz a gestão dos líderes das principais áreas de uma indústria como Produção, Manutenção, Processos, Qualidade e até Suprimentos.

Perfil da vaga: para ocupar essa cadeira é mandatório o profissional ter uma sólida vivência de todas as áreas estratégicas da unidade fabril. Não é requisito obrigatório, mas em sua maioria são graduados em engenharia. A habilidade mais procurada nesse perfil é a flexibilidade para navegar em ambientes distintos, desde o chão de fábrica até uma reunião com a liderança.

Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2020: a indústria sofreu com cortes pesados nos últimos anos de crise, fazendo com que os profissionais respondessem por escopos maiores que o normal.





Page Personnel





Financeiro





Cargo: especialista de planejamento financeiro

O que faz: conhecimentos em softwares de gestão empresarial. Realização do orçamento e acompanhamento do previsto versus realizado.

Perfil da vaga: inglês avançado em sua grande maioria para envio de relatórios ao exterior. Comunicativo e com visão holística da empresa.

Salário: R$ 9 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2020: estratégico por melhor entender como e onde o dinheiro da empresa pode ser aplicado e investido.





Cargo: analista contábil

O que faz: profissional responsável pela classificação contábil, elaboração das conciliações das contas contábeis, análises de variações e ajustes, além da participação na elaboração das demonstrações financeiras e de resultado (reports).

Perfil da vaga: CRC ativo, domínio do Excel, conhecimento de normas contábeis internacionais e inglês avançado são credenciais necessárias para o profissional.

Salário: R$ 7 mil a R$ 9 mil

Motivo para alta em 2020: expectativa de reaquecimento da economia promove a entrada de investimento e empresas multinacionais, tornando-se necessário a contratação de profissionais de perfil contábil com proficiência na língua inglesa.





Cargo: analista de finanças estruturadas

O que faz: profissional responsável pelo processo de captação de recursos, investimentos, estruturação da dívida (debêntures, Bond e outros instrumentos financeiros) junto a bancos e agências de fomento, além do controle das garantias e gestão de contratos.

Perfil da vaga: bons conhecimentos de instrumentos financeiros, relacionamento bancário e matemática financeira. Perfis analítico e com boa comunicação são essenciais para essa cadeira. Além disso, é necessário um bom conhecimento de Excel e proficiência na língua inglesa.

Salário: R$ 8 mil a R$ 10 mil

Motivo para alta em 2020: expectativa de reaquecimento da economia gera necessidade de alavancagem operacional por meio de investimentos e/ou novas aquisições.





Cargo: especialista de controles internos, risco e compliance

O que faz: profissional responsável por desenvolver plano de trabalho e de testes baseados em riscos, criação de controles internos e seus respectivos riscos significativos, além de mapear e documentar os processos financeiros mais comuns do negócio, bem como riscos e controles relacionados.

Perfil da vaga: formação em Finanças, conhecimento de metodologias como COSO, COBIT, Matriz de Risco e proficiência no Excel são considerados diferencias no momento do processo seletivo, assim como conhecimentos avançado de inglês e de Excel.

Salário: R$ 9 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2020: aumento de casos recentes e recorrentes de corrupção envolvendo empresas privadas e públicas. Isto implica na elaboração de um forte planejamento organizacional e todos os métodos e procedimentos adotados dentro de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas definidas pela direção.





Vendas



Mercado seleciona executivo de vendas (foto: Gerd Altmann/Pixabay )







Cargo: executivo de vendas

O que faz: fica à frente de todo o funil de vendas, do mapeamento e prospecção de clientes, negociação, fechamento e gestão de carteira.

Perfil da vaga: consultivo e híbrido (Hunter & Farmer), inglês avançado, experiência prévia com venda consultiva de ferramentas, serviços ou softwares, experiência com venda B2B.

Salário: R$ 6 mil a R$ 9 mil

Motivo para alta em 2020: alta do mercado de tecnologia. Cada dia novos concorrentes surgem, precisando de bons profissionais para sua abertura e expansão do mercado.





Cargo: gerente de contas

O que faz: responsável pela gestão completa de contas e carteira de clientes do varejo.

Perfil da vaga: organizado, estratégico e com visão de negócio/planejamento comercial. Olhar analítico para ações de vendas internas/ externas. Transitar muito bem entre as áreas internas e externas da empresa.

Salário: R$ 8 mil a R$ 12 mil

Motivo da alta em 2020: com a retomada do mercado e melhora da economia, as empresas irão buscar, além da expansão dos pontos de vendas, um melhor posicionamento e negociação de seu portfólio junto ao cliente.





Cargo: engenheiro de vendas

O que faz: responsável pelo mapeamento/prospecção de novas oportunidades, desenvolvimento de propostas técnicas e gestão de carteira.

Perfil da vaga: formação em engenharia, inglês avançado, perfil "agressivo" no desenvolvimento de negócios, com disponibilidade para viagens e para rotina em campo.

Salário: R$ 9 mil a R$ 15 mil

Motivo para alta em 2020: em momento de retomada de mercado, esse perfil é demandado tanto pela área de Aftermarket (serviços de manutenção/peças sobressalentes) como também a área de Novos Negócios (venda de novos equipamentos).





Bancário





Cargo: product owner

O que faz: cuida de projetos voltados para produtos ou canais visando implementações e/ou melhorias.

Perfil da vaga: experiência com projetos, gestão de equipes e conhecimento das metodologias Agil, KANBAN e Scrum.

Salário: R$ 8 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2020: empresas de meio de pagamentos tentando crescer e/ou aprimorar produtos ou canais de forma planejada e estruturada.





Suprimentos





Cargo: especialista de suprimentos

O que faz: responsável pelas definições de processos e estratégias da área; suporte ao time de suprimentos nas tomadas de decisão.

Perfil da vaga: Domínio de metodologias como Strategic Sourcing e TCO. Formação em administração de empresas, economia ou engenharia. inglês fluente é um diferencial.

Salário: R$ 9 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2019: as empresas estão cada vez mais atentas em redução de custos e vendo a área de Suprimentos como fundamentais e estratégicas.





Cargo: comprador júnior

O que faz: responsável pelas aquisições de materiais ou serviços.

Perfil da vaga: formação em administração ou economia. Experiência com carteiras com alto volume de unidade de manutenção de estoque (SKUs).

Salário: R$ 3 mil a R$ 5 mil

Motivo para alta em 2020: empresas que possuem grande lista de pedidos em espera, necessitam de profissionais ágeis para atender as demandas internas.





Logística





Cargo: coordenador de logística

O que faz: responsável pelas conduções dos processos e estruturação da área, afim de minimizar prazos de entrega e reduzir custos operacionais.

Perfil da vaga: experiência com recebimento, armazenagem, expedição e distribuição. WMS é diferencial, assim como inglês.

Salário: R$ 10 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2020: a troca de frota própria para terceirizada é um dos principais motivos das reduções de custos operacionais.





Engenharia





Cargo: engenheiro de segurança do trabalho

O que faz: responsável pela manutenção da cultura de segurança no ambiente de trabalho.

Perfil da vaga: experiência com as diversas normas regulamentadoras, formação em engenharia, domínio do SGI.

Salário: R$ 8,5 mil a R$ 10 mil

Motivo para alta em 2020: empresas cada vez mais voltadas à segurança, incluindo metas para alcance de bônus.





Page PCD





Cargo: analista de sistemas

O que faz: desenvolve o controle dos projetos na área de Tecnologia, trazendo resultados de forma quantitativa e qualitativa para a tomada de decisão das áreas de negócio.

Perfil da vaga: conhecimento em metodologias ágeis, PMBOK, Power BI, Tableau, Devops e perfil curioso.

Salário: R$ 4 mil a R$ 8 mil

Motivo para alta em 2020: o analista de sistemas gera dados importantes para a companhia, trazendo insights e perspectivas de futuro para o negócio.





Cargo: programador

O que faz: atende a necessidade da área de negócios, desenvolve sistemas e entrega a melhor solução para o cliente final.

Perfil da vaga: conhecimento em linguagens de programação, facilidade para transitar entre áreas com diferentes perfis e metodologias ágeis.

Salário: R$ 4 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2020: movimento por parte das empresas visando a automatização e atualização de processos, tornando a área aquecida e aumentando o desenvolvimento desses profissionais.