Prefeitura no RS oferta 189 vagas e remunerações de até R$ 6,2 mil

Prefeitura de Novo Hamburgo/RS (foto: Divulgação/Google )





Para nível médio/técnico as chances são para agente social, assistente administrativo, assistente de fiscalização, auxiliar de saúde bucal, guarda municipal, operador de monitoramento, secretário de escola, técnico de informática, técnico em desenvolvimento, técnico operador de sonorização e iluminação.





Já quem possui nível superior poderá optar entre os cargos de advogado do CREAS/SUAS, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de suporte, arquiteto, arquiteto hospitalar, assistente social, audiodescritor para eventos culturais, auditor fiscal de tributos, bibliotecário, biblioteário de escola, contador e educador social.





Há ainda chances para engenheiro - agrônomo, civil, de trafégo e químico, médico do trabalho, médico veterinário, odontólogo especialista em PNE, professor de educação básica (educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais), psicólogo e tradutor intérprete de libras.





Inscrição e fases





Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 23 de janeiro de 2020 pelo site do Instituto AOCP. As taxas serão de R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 120 para nível superior. Poderão solicitar isenção das taxas pessoas com deficiência, inscritos no CadÚnico, doadores de sangue ou candidatos que estejam cadastrados como doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva contando com disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos de cada cargo. Também haverá prova de títulos para cargos de nível superior e teste de aptidão física para o cargo de guarda municipal.





concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

Estão abertas as inscrições do novo concurso público da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo , no Rio Grande do Sul. O Insituto AOCP é a banca organizadora do certame que oferta 189 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 2.158,45 a R$ 6.239,39.