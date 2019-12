EBSERH suspende três cargos do concurso que oferta 2.464 vagas

(foto: Divulgação/Secom UnB)





A suspensão foi exclusivamente para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de tecnólogo em radiologia, tecnólogo em radiologia - radioterapia e enfermeiro – perfusionista da área assistencial.

O comunicado com a suspensão dos cargos pode ser conferida através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame.





Sobre o concurso





O concurso oferta 2.464 vagas, sendo 1.660 para o concurso nacional e 804 para o Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlandia, em Minas Gerais. As remunerações variam de R$ 2.170,22 a R$ 10.350,46. As chances são para as áreas médica, assistencial e administrativa. Há vagas para quase todos os estados brasileiros e as provas serão aplicadas nas capitais! Os concursos reservam 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras.

Fases do concurso





As provas para o concurso nacional ocorrerão em 2 de fevereiro e as provas para o HC-UFU serão realizadas no dia 9 do mesmo mês. Para o concurso nacional, na área médica haverá prova objetiva sobre língua portuguesa, SUS, EBSERH e conhecimentos específicos.





Já para assistencial e administrativa os candidatos serão avaliados por provas objetivas com disciplinas de português, raciocínio lógico, noções de informática, SUS, EBSERH e específicas. Todos os candidatos serão submetidos ainda a prova de títulos. Confira!

