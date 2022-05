Inscrições para o Enem terminam neste sábado (21)

Inscrições devem ser feitas no Portal do Estudante (foto: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash)

Candidatos que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem fazer as inscrições até este sábado (21). Provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

As inscrições devem ser feitas na Página do Participante , no Portal do Inep. A taxa, pelo quarto ano consecutivo, custará R$ 85 e poderá ser paga pelo tradicional boleto bancário ou pelos novos modelos Pix ou cartão de crédito até dia 27 deste mês. Na hora da inscrição, os participantes precisam ter em mãos o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), participantes isentos nesta edição e ausentes no Enem 2021, que conseguiram a justificação de ausência, devem efetuar a inscrição.

As versões impressa e digital do Enem 2022 serão realizadas nas mesmas datas, em 13 e 20 de novembro. A prova digital será exclusiva para estudantes do último ano do ensino médio, pelo terceiro ano consecutivo. O exame nessa modalidade será realizado em laboratórios de informáticas de instituições escolhidas pelo Ministério da Educação (MEC). O local da prova será distribuído pelo Inep e divulgado no cartão de confirmação.

Para os participantes que necessitarem de atendimento especializado, a solicitação deve ser feita no momento da inscrição mediante anexamento de documentações que comprovem a necessidade. Entre os recursos oferecidos, estão o atendimento a participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, discalculia, gestante, lactante, idoso ou com outra condição específica.