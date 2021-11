Enem 2021: gabarito extraoficial do Portal Uai e Chromos para o 2° dia

Pelo décimo ano seguido, o Chromos Colégio e Pré, em parceria com o Portal Uai, promove a correção e divulgação antecipada dos gabaritos extraoficiais das provas impressas do Enem 2021, realizadas no último fim de semana (21/11) e neste domingo (28/11).





Hoje, os candidatos fizeram as provas objetivas de ciências da natureza e matemática.





O Gabarito Chromos Enem envolve uma equipe de mais de 100 professores de diversas áreas do conhecimento e especialistas no exame. Além de fechar e lançar as respostas, que estarão disponíveis no Portal Uai assim que a prova terminar, os professores vão gravar vídeos em tempo real resolvendo e comentando as questões. Os vídeos com as questões comentadas estarão disponíveis nas redes sociais do preparatório (Twitter, Instagram, Facebook e Youtube).





Segundo dados do Inep, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de inscrições confirmadas, alcançando 300.868 inscritos, ficando atrás apenas de São Paulo, que registrou 470 mil.





Confira a programação do Gabarito Chromos Enem

- 28 de novembro: publicação, a partir das 18h00, das respostas do 2º dia de prova com todas as questões em vídeo. A partir das 20h00, Live com os professores do Chromos, repercutindo o 2º dia de provas.



- 29 de novembro: confira o gabarito completo com todas as questões comentadas do 1º e do 2º dia de provas.



- 1º de dezembro: previsão de divulgação do gabarito oficial do ENEM 2021 pelo INEP.

Enem 2021: informações gerais





- 1º dia: 45 questões de Linguagens e Códigos + Redação 45 perguntas de Ciências Humanas

- 2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza 45 perguntas de Matemática

- Os portões são abertos às 12h e fechados às 13h. Já as provas são distribuídas às 13h30 (horário de Brasília).

- O gabarito oficial costuma ser divulgado em três dias úteis após o último domingo de provas. Mas você pode acessar o gabarito extraoficial do Chromos Colégio e Pré e Portal Uai, clicando aqui.

- Para ter acesso ao horário, dia e local de prova, o participante precisa acessar o cartão de confirmação, caso não tenha recebido as informações por e-mail.