Últimas dicas para quem vai fazer as provas do Enem, hoje à tarde

Ansiedade, coração aos pulos, mas também ânimo para a última etapa do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio), que tem hoje as provas de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Ontem, muitos estudantes descansaram da longa jornada de estudos, embora sem deixar de dar uma conferida nas matérias.Candidata a uma vaga no curso de medicina, Maria Eduarda Vidotti, de 17 anos, moradora do Bairro Jardim Felicidade, na Região Nordeste de Belo Horizonte, acredita que possa ser exigida alguma questão relacionada à pandemia. “Como tem biologia, pode ser que tenha sobre vírus, mas não creio que seja diretamente o coronavírus ou COVID-19”, disse a estudante.Na versão passada do Enem, Maria Eduarda participou como “treineira”, para testar. “Mas agora é para valer. Sempre pensei em fazer medicina, e quero entrar para a Federal (Universidade Federal de Minas Gerais)”, disse a garota, que ontem dividiu o tempo entre o descanso e o reforço da revisão. “Junta ansiedade, vem o medo, mas agora estou tranquila”, contou.Já a estudante Yasmin Alves Camargos, também de 17, pretende cursar direito. Ela diz que foi bem na primeira etapa, especialmente na redação, e vai com todo ânimo nas provas de hoje. “Como tem biologia, é muito provável que tenha alguma questão relacionada à pandemia”, prevê a garota, que também dividiu o sábado entre estudo e repouso.Como na primeira etapa, os portões serão fechados às 13h, e as provas se iniciam às 13h30, sendo encerradas às 18h30. O aluno deve portar caneta preta, documento com foto e estar de máscara. É importante levar lanche e água, pois são cinco horas de provas e 90 questões para responder entre as provas de Matemática e Ciências da Natureza (biologia, física e química).O Enem 2021 teve 3,1 milhões de inscritos, mas 26% não compareceram na primeira fase. Vale destacar que as provas são em formato impresso ou digital. A pontuação obtida na prova ajuda o estudante a ingressar no ensino superior, seja no Brasil ou em Portugal.Segundo especialistas, tendo em vista a dimensão mundial da COVID-19, é bem possível que o tema apareça no Enem 2021, por meio das questões aplicadas nas provas da segunda etapa. Confira as dicas:Matemática: o aluno pode esperar algumas questões com o uso de conceitos e fórmulas do universo das razões, proporções, porcentagem e análise de dados sobre o crescimento da pandemia e o consequente declínio após a imunização da população.Além disso, a curva de contágio do novo coronavírus pode ser pano de fundo de questões que cobrem conhecimentos sobre funções exponenciais. Já a progressão geométrica poderá trabalhar o crescimento no número de pessoas infectadas em gráficos comparativos das diferentes regiões brasileiras. A geometria espacial também poderá abordar a análise esférica do vírus, bem como a geometria analítica. O professor de matemática da Rede Chromos de Ensino Marlon Silva diz ser bem possível que essas questões surjam na prova do Enem 2021.Biologia: a prova pode ter a maior incidência de questões relacionadas à COVID-19. Segundo a professora de Biologia da Rede Chromos de Ensino Denise Arão, é possível haver enunciados como a questão da mutação do vírus SARS-CoV-2, pois novas linhagens podem surgir.Outra questão provável seria referente ao desenvolvimento de vacinas, como é feito o processo com eficiência garantida. “Um tema pode ser a via profilática, a exemplo da importância de lavar as mãos. O vírus da COVID-19 é um vírus envelopado. Nesse envelope, tem lipídio, que é uma constituição gordurosa. O sabão destrói essa camada protetora, e o vírus perde o poder de infecção”, relembra a professora.Outra forma de apresentação do tema em biologia está na diferenciação entre pandemia e outros graus de disseminação de uma doença.