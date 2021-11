Enem 2021: questão cita música 'Admirável Gado Novo' e vira piada nas redes

Enem 2021 já começa a ser comentado nas redes (foto: Divulgação)

Enem 2021: estudantes que já deixam locais de prova não relatam 'polêmicas'

Uma das questões do ENEM pediu para relacionar a condição social atual brasileira com um trecho de "Admirável Gado Novo", do Zé Ramalho, que canta "a vida de gado"



Não preciso dizer o que passou em minha cabeça né?! %uD83D%uDC02%uD83D%uDC02%uD83D%uDC02%uD83D%uDC02%uD83D%uDC02#Enem2021 %u2014 Duda Salabert %uD83C%uDF33 (@DudaSalabert) November 21, 2021

Mesmo sem a liberação do caderno de questões do Enem 2021, vários internautas já começaram a repercutir as questões do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (21/11).Um dos questionamentos, acabou virando piada nas redes, por levar um trecho da música 'Admirável Gado Novo', do cantor Zé Ramalho.A vereadora de Belo Horizonte e professora Duda Salbert (PDT) comentou o assunto nas redes sociais. "Uma das questões do Enem pediu para relacionar a condição social atual brasileira com um trecho de 'Admirável Gado Novo', do Zé Ramalho, que canta 'a vida de gado'. Não preciso dizer o que passou em minha cabeça né?!”, brincou.Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) são chamados de 'gado' pela oposição. O chefe do Executivo federal chegou a dar uma declaração dizendo que o exame teria mais a 'cara do governo' na edição de 2021.Fazendo referência a essa fala, os estudantes acabaram fazendo piadas. "Realmente o enem tem a cara do governo agora", disse um internauta.Além da questão, o Enem também abordou outros temas. Entre eles: o racismo; erotização da mulher; escravidão; questão indígena; população carcerária brasileira; leitura crítica de notícias e movimentos sociais.