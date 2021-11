Faculdade e rede de fast food vão dar descontos a candidatos do Enem em MG

Em Minas, mais de 300 mil candidatos se inscreveram para prestar o Enem (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Em Minas Gerais, são mais de de 300.000 estudantes inscritos para o Enem deste ano. E para dar aquele apoio aos candidatos, uma parceria entre a Faculdade Pitágoras e a rede de fast-food Burger King irá oferecer cupons de 13% e 25% de desconto para aqueles que irão prestar o Exame. Os cupons poderão ser utilizados entre 21 de novembro a 5 de dezembro de 2021.





15:29 - 10/11/2021 Mesmo após demissão em massa, presidente do Inep garante Enem e Enade Os descontos são válidos em 88 cidades de 21 estados participantes. Para garantir as promoções, os estudantes poderão se cadastrar na página da Faculdade Pitágoras. Também será possível apresentar o caderno do ENEM em uma das lojas do Burger King participantes.









Entre as ofertas estão 25% de desconto em dois sanduíches (Whopper, Chicken Duplo, Stacker Duplo Bacon, Rodeio Duplo ou Cheddar Duplo), com duas bebidas com refil grátis, balde de batata e duas casquinhas.



Há também 17% de desconto no Combo (Whopper, Chicken Duplo, Stacker Duplo Bacon, Rodeio Duplo ou Cheddar Duplo), composto por batata, bebidas com refil grátis, sendo que a primeira casquinha sai por R$1,00.





Enem 2021

Recentemente, 37 servidores que ocupavam cargos de chefia deixaram o órgão responsável pela elaboração e aplicação das provas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).





Mesmo com a crise no Instituto, as provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para 3.109.762 participantes, sendo 3.040.871 para a versão impressa e 68.891 para a digital.



De acordo com o Ministério da Educação, neste ano o Enem impresso e o digital serão aplicados nas mesmas datas e terão itens de prova iguais, além do mesmo tema de redação.