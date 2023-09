Saiba como transformar os estudos em um hábito para melhorar seu desempenho

462

É essencial para o aluno o hábito e a rotina do estudo e leitura para que ele possa desenvolver o raciocínio e habilidades (foto: Freepik)

O ensino médio é marcado pela expectativa dos vestibulares , pelos sonhos futuros e pelo fim de uma etapa importante na vida de muitos jovens. Durante esse período o foco principal dos estudantes é conseguir absorver todo o conteúdo aplicado para que, assim, consigam uma vaga para o ensino superior.





Mas, para que o aluno consiga se sair bem nas provas de ingresso, é preciso que ele crie uma rotina de estudos, para reforçar e fixar as matérias aprendidas em aula. Por isso, é fundamental criar o hábito de estudar no início do ensino médio , para que não se torne uma dificuldade na época dos vestibulares.





Ao transformar o estudo em um hábito, o aluno consegue compreender melhor em quais pontos precisa dedicar mais ou menos atenção, ajudando no desempenho escolar.





Veja a seguir como tornar os estudos um hábito e facilitar seu aprendizado.

5 passos para tornar o estudo um hábito

1. Defina seus objetivos

O primeiro passo para iniciar essa jornada é definir qual é o seu propósito. Defina suas metas de curto, médio e longo prazo. Assim, seu esforço será direcionado naquilo que realmente importa para você.

2. Crie uma rotina para seu dia a dia

Ter uma rotina, com horários definidos para seus afazeres e compromissos é essencial para um dia produtivo. Estabelecer horários para estudos, tarefas, obrigações e lazer é uma das estratégias principais para quem deseja e precisa tomar os estudos como um hábito, pois assim, com um horário estabelecido no seu dia a dia, se torna mais natural a obrigação dos estudos.

3. Conheça suas maiores dificuldades

Cada pessoa possui necessidades diferentes e é preciso entender isso para criar um bom cronograma de estudos. Se conhecendo e reconhecendo os seus pontos fortes e fracos, é possível que você entenda melhor quais estratégias de estudos serão mais proveitosas.

4. Desenvolva um cronograma de estudos

Agora que você já tem um objetivo, uma rotina estabelecida e sabe quais são seus pontos fortes e fracos, é hora de desenvolver um cronograma de estudos.





Organizar os temas a serem estudados durante a semana e quanto tempo será dedicado a cada um deles tornará os estudos mais produtivos e auxiliará na criação do hábito.

5. Tenha um horário definido para estudos

Tenha um calendário para dividir os horários por matérias e assuntos, aproveitando ainda mais o seu tempo de estudo. Uma boa gestão do seu tempo durante sua rotina vai te ajudar a fixar as matérias vistas em aula e sanar as dificuldades.

6. Estude com prazer

Para transformar os estudos em hábito, é preciso ter prazer ao estudar e manter a motivação. Claro que não será todos os dias que ficamos animados e felizes para o momento dos estudos, mas é preciso sempre ter em mente o foco nos objetivos e tirar o máximo de proveito possível durante esse momento.

Estude e conquiste seus objetivos com o Colégio e Pré Vestibular Determinante

Alunos aprovados em medicina com os diretores do Colégio e Pré-vestibular Det, Camila e Renato (foto: Divulgação)

Para te ajudar a transformar o estudo em um hábito o Colégio e Pré Vestibular Determinante desenvolveu um Sistema de Ensino focado no aluno e em suas individualidades. Com mais de 10 anos de história, a instituição se compromete a ajudar os estudantes a alcançar seus maiores objetivos, superando suas dificuldades e aprimorando suas habilidades.