Saiba como funcionam os vestibulares seriados e quem pode participar

462

No vestibular seriado no fim de cada ano do ensino médio, a prova é aplicada (foto: Freepik)

Os vestibulares seriados são compostos por provas realizadas durante os três anos do ensino médio. Este é um tipo de seleção para ingressar no ensino superior, ofertando vagas em faculdades públicas e privadas.





Para quem acabou de entrar para o ensino médio, esta pode ser uma ótima opção para conseguir entrar na faculdade dos sonhos e estudar o curso tão sonhado. Afinal, o processo seriado permite que as avaliações anuais exijam menos tensão dos candidatos, se restringindo ao conteúdo que foi aprendido durante aquele ano, enquanto a modalidade tradicional traz todo conteúdo, de todos os anos, de uma vez só.





Veja neste texto tudo o que você precisa saber sobre essa modalidade de ingresso no ensino superior.

Como funciona o vestibular seriado?

O processo seletivo seriado é uma alternativa para quem quer ingressar na universidade , sem precisar fazer o vestibular tradicional.





Ao final de cada ano do ensino médio, a prova é aplicada. Assim, o conteúdo é cobrado a partir do que já foi estudado naquele ano. Ao chegar no fim do 3º ano do ensino médio e realizar a última prova prevista, é feita uma média com os resultados para definir a pontuação do candidato.





Cada instituição desenvolve qual será o número de vagas para essa modalidade. Elas são preenchidas de acordo com a pontuação final.

Quem pode se inscrever no vestibular seriado?

Já está no segundo ano do ensino médio e agora que descobriu o vestibular seriado? Ainda dá tempo! Há instituições, como a Universidade de Brasília (UnB), que permite que o candidato faça as provas a partir do segundo ano.





Mas fique atento. A nota do primeiro ano continua valendo, portanto será contabilizado nota zero, sendo mais difícil de conseguir a vaga.





Também existem outras faculdades que permitem que o aluno se inscreva no último ano do ensino médio . Mas, com isso, terá de fazer também, no mesmo ano, as provas do primeiro e do segundo ano, para conseguir completar a nota.

Quais são as universidades que oferecem essa modalidade?

Os vestibulares seriados estão ganhando força. Milhares de universidades e faculdades espalhadas pelo país já aderiram a modalidade.





A seguir, listamos as principais instituições públicas do país que contam com vestibular seriado:

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade de Uberaba (Uniube)

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Universidade Estadual do Pará (UEPA)

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Universidade Federal do Sergipe (UFS)

Universidade Estadual de Pernambuco (UPE)

Universidade de São Paulo (USP)

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Federal de Lavras (UFLA)

Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Universidade Federal dos Vales da Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Fundação Armando Álvares Penteado (Faap)

UFMG estuda aplicar o vestibular seriado no futuro

Nova fachada do colégio e pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

Já conhecido por suas milhares de aprovações, em universidades de todo o país, o Pré-Vestibular Determinante se expande e agora é também ensino médio!





Com uma proposta inovadora, contando com os melhores profissionais da área e com o melhor material didático do país, o Colégio Determinante se compromete em preparar seus alunos, desde o primeiro ano do ensino médio, para a faculdade.





Contando com uma educação humanizada e individual, os estudantes da instituição têm a liberdade de escolher qual tipo de vestibular pretendem fazer e, assim, a escola desenvolve as melhores maneiras de auxiliá-lo neste momento de preparo.