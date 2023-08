Dicas arrasadoras de temas para a prova de redação do vestibular da UERJ

462

*Conteúdo produzido por Flávio de Castro





Além da cidade do Rio de Janeiro, a UERJ está presente em mais seis municípios fluminenses (foto: Portal UERJ)

No dia 03 de setembro acontecerá o segundo exame de qualificação da UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e com ele a prova de redação. Diferentemente do ENEM e de outros vestibulares da região sudeste, a universidade carioca exige a leitura integral de uma obra literária para a produção de texto em sua avaliação. Trata-se, ao meu ver, de uma proposta muito interessante e inovadora, que funde leitura e escrita, estimulando o embasamento letrado e o senso crítico dos(as) candidatos(as).





Para o exame desse ano foi selecionado o livro “O menino do pijama listrado” (2006), do irlandês John Boyne, que vendeu milhões de cópias pelo mundo todo e foi, inclusive, adaptado com sucesso ao cinema em 2008. É um romance sensível e perturbador, que narra a improvável amizade entre Bruno, filho de Ralf, um oficial nazista alemão e Schmuel, um judeu de origem polonesa. Ambos são crianças de 9 anos de idade que, curiosamente, nasceram no mesmo dia, em 15 de abril de 1934. O encontro entre os dois meninos acontece na localidade polonesa de Haja-Vista, expressão cuja pronuncia sugere o terrível nome Auschwitz, que foi o maior e mais letal campo de concentração construído por Hitler no apogeu do nazismo.





O ponto de virada da narrativa se dá quando Ralf é nomeado como comandante chefe de Haja-Vista e muda-se com toda a família para lá. Em sua nova casa o jovem Bruno sente-se muito solitário e entediado, então decide explorar seus limites e cercanias até que descobre um caminho que dava acesso ao campo de concentração. E através das cercas que de delimitam o campo e a propriedade, estabelece uma curiosa amizade com um menino judeu. Sob a ótica da inocência (o que me parece uma estratégia ficcional do autor) as duas crianças descobrem, aos poucos, a dimensão de suas semelhanças e diferenças, assim com percebem, juntas, o paradoxo da cerca que os separam.

Larissa, estudante de Medicina acessa, via tablet, a Plataforma de cursos Online do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

O pijama listrado presente no título do livro refere-se ao uniforme que os presos vestiam no campo de concentração, visto sob a olhar ingênuo da criança. A relação entre Bruno e Schmuel leva-os a uma aventura inconsequente e trágica, que revela o absurdo da guerra e dos regimes de exceção. Daí a importância política da obra e a sua relevância num vestibular de alcance nacional como é o exame da UERJ. Diante do inaceitável recrudescimento do neonazismo em diversos países do mundo (e também no Brasil), a leitura desse livro remete à importância de rememorar o Holocausto e reafirmar o nosso compromisso humanitário com a justiça e a paz. É necessário lutar contra o esquecimento para que atrocidades históricas como as que aconteceram em Auschwitz não se repitam jamais.





Uma leitura crítica do livro (e do filme) permite elencar uma série de pontos polêmicos que podem perfeitamente ser transformados em propostas de redação. Vejamos algumas dessas possibilidades:

a necessidade de transpor barreiras físicas, sociais, étnicas e culturais; “furar a bolha” para melhor compreender o mundo e a realidade;

a relevância da memória e do estudo da história como formas de construção do presente; a luta contra o esquecimento;

o papel arte e da literatura como instrumentos de resistência à opressão e exercício da liberdade; o papel nefasto da censura em regimes de exceção;

a reprodução do autoritarismo no âmbito doméstico e interpessoal; os microfascismos da vida cotidiana e familiar;

a impossibilidade de acatar e justificar as pretensas noções de supremacia: racismo, homofobia, machismo, xenofobia, etarismo, capacitismo etc;

o perigo do estereótipo na difusão do preconceito e da opressão; o sentindo perverso das fardas e uniformes.

Para que você faça um bom texto e tenha um bom desempenho é importante tratar essas questões ditas polêmicas com senso crítico e muita seriedade, sobretudo quando se tratando de uma obra que especula sobre um tema tão grave como o Holocausto. Você pode utilizar seus conhecimentos históricos sobre a ascensão de Hitler e o fascismo, assim como pode citar obras que retratam a tragédia histórica do Nazismo como, por exemplo, o Memorial do Holocausto ou ainda filmes como “A vida é bela” e “O filho de Saul”. Caso você se sinta apto e confortável para acionar algum teórico em sua redação, é possível citar, por exemplo, Hannah Arendt, Walter Benjamim e Primo Levi, entre outros.

Tenho certeza que, lendo o livro, assistindo o filme, revisando conceitos históricos e, principalmente, argumentando de forma crítica e organizada você tem tudo para tirar uma ótima nota em sua redação. Então mãos à obra e boa prova!

