Prouni: MEC divulga resultado da segunda chamada

O resultado da segunda chamada do segundo semestre de 2023 para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) foi divulgado. O programa é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), que visa oferecer bolsas de estudo. Os estudantes podem conferir o resultado pelo site: https://shre.ink/9ll4

Os estudantes aprovados nessa etapa têm até 3 de agosto para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição e apresentar os documentos solicitados pela universidade

O Prouni oferece bolsas para instituições particulares de ensino superior, podendo ser parciais (50%) e integrais (100%). Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato precisa ter realizado o Enem 2021 ou 2022 e obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação.