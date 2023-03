Santa Luzia: demissões em massa deixam crianças com deficiência sem aula

Será realizada na terça-feira, às 14h, em Santa Luzia, na Grande BH, uma audiência pública no Plenário da Câmara para discutir "A exclusão dos alunos com deficiência de frequentarem a escola". A situação se apresenta no momento em que a Secretaria Municipal de Educação demitiu em massa funcionários da área. De acordo com comunicado emitido pelo órgão, a exoneração é motivada por uma decisão judicial. Por causa disso, professores da educação básica (PEB) II e III, professores substitutos, profissionais de apoio e monitores de creche serão exonerados.

Ao mesmo tempo, as escolas do município sofrem com a falta de professores. E a decisão do prefeito de Santa Luzia, Pastor Sérgio, que crianças do espectro autista , devem permanecer em casa, tem causado discussão e preocupação de pais e setores da sociedade e gestão pública.