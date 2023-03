Fiemg e Sesi abrem concurso para vagas gratuitas em escolas de Minas

Fiemg e Sesi abriram cerca de 2 mil vagas para matrículas gratuitas em escolas de Minas Gerais (foto: Divulgação/Sesi) A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e o Serviço Social da Indústria (Sesi) estão oferecendo cerca de 2 mil vagas gratuitas nas escolas Sesi. As inscrições devem ser feitas on-line , e o período de inscrição começou no dia 27/2 e acaba no dia 12/3. As bolsas se destinam aos alunos que estão matriculados em escolas públicas e que frequentaram integralmente o ano letivo de 2022 nessas instituições de ensino.









Para concorrer às bolsas, os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental até a terceira série do Ensino Médio deverão prestar uma prova de língua portuguesa e matemática.

Os alunos do primeiro e do segundo anos do Ensino Fundamental participarão de um sorteio para concorrer às vagas na escola em que foi feita a inscrição e com a presença de um representante da família.