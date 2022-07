Resultados do Sisu 2022/2 estão disponíveis

Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (11) os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2022 (foto: Agência Brasil)

Lista de Espera

Sobre o Sisu

Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (11) os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2022.Os candidatos podem entrar no portal Acesso Único para realizar a consulta. Quem for selecionado na chamada regular terá de 13 a 18 de julho para efetuar a matrícula, diretamente na instituição em que foi aprovado.De acordo com o MEC, 60.246 estudantes foram contemplados. Desses, 37.149 (61,66% do total) conseguiram se classificar para a 1ª opção de curso e 23.097 (38,34%) para a 2ª opção de curso. Ao todo foram 65.932 vagas.Aqueles que não entraram no Sisu pela chamada regular ainda podem conseguir uma das vagas. Para isso, é preciso registrar interesse na lista de espera, na página do Sisu. O prazo se encerra às 23h59min do dia 18 de julho.Bolsa na UNIASSELVIQuem não conseguiu uma vaga de graduação pelo Sisu tem a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos na UNIASSELVI. Para isso, basta usar a nota do Enem para ganhar o benefício, que pode chegar até 100% de desconto. Quanto maior for a nota do Enem, maior o percentual da bolsa de estudos.O Sisu é um programa do governo federal que oferta vagas em instituições públicas de ensino superior. Para participar é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tirado nota maior que zero na redação e não ter se declarado treineiro ao realizar a prova.Os alunos são selecionados para as opções de cursos indicados no momento da inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Enem.As vagas são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e com as políticas e ações afirmativas adotadas por cada instituição. Tais ações incluem a reserva de vagas e a aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda aos critérios especificados.