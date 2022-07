Sisu 2022 divulga resultado de aprovados e lista de espera

Estudantes precisam acessar o portal do aluno para conferir o resultado do Sisu 2022 (foto: Agência Brasil) O resultado na 2ª edição do Sisu 2022 já está disponível no portal de acesso do estudante . Os aprovados na chamada regular devem realizar a matrícula entre os dias 13 e 18 de julho observando os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio publicado por elas.





Podem participar da lista de espera apenas aqueles que não foram aprovados em nenhuma das duas opções de curso selecionadas. O estudante deve manifestar o interesse entre esta quarta-feira (06/7) e o dia 18 de julho. A lista de espera só valerá para uma das opções de curso.





As demais chamadas começam a partir do dia 25 de julho, e serão divulgadas nos próprios sites das universidades.





A segunda edição do processo seletivo iniciou no dia 15 de junho, em que puderam se inscrever todos os participantes do Enem de 2021, desde que não tenham obtido nota zero na prova de redação e que não tenham participado do Exame na condição de treineiro.





O Sisu é o Sistema de Seleção Unificada, em que as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas que serão disputadas pelos candidatos a cada semestre.





Nesta edição, foram oferecidas 65.932 vagas em 73 instituições públicas de ensino superior, como universidades federais, estaduais e municipais, além de institutos federais de tecnologia e centros de tecnologia.

