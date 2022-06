Hub de soluções lança streaming jurídico para estudantes e advogados

Flávia Vanucci e do Guilherme Marinho (foto: Posesa/Divulgação )





A POSESA pós-graduação, que integra o hub ESA - Educação e Soluções para a Advocacia lançou, este mês, o ESA Play - um canal de streaming jurídico, com milhares de horas de conteúdo e centenas de cursos livres de todas as áreas do direito, destinados a estudantes e advogados que buscam temas específicos, não só para o exercício diário de sua profissão, mas para o aprofundamento em assuntos técnicos da área de atuação.









O objetivo é oferecer, além da pós-graduação, soluções em inovação, desenvolvimento pessoal e profissional, negócios e networking voltado para a área do direito.

Os usários têm acesso a aulas, material didático e biblioteca digital, possibilitando a imersão plena no aprendizado. A plataforma estará em constante atualização com novos conteúdos e cursos.

Os assinantes poderão utilizar os cursos livres que fizerem como créditos acadêmicos nos cursos de pós da instituição. Segundo a diretora da POSESA, Flávia Vanucci, "a finalidade é dar autonomia ao aluno para que encontre no portfólio de soluções educacionais a modalidade de curso que melhor atenda às suas necessidades, seja um curso de longa ou curta duração", completa.