Pesquisa mostra resultados negativos na educação infantil brasileira

A educação infantil é uma das etapas fundamentais para o desenvolvimento da criança, contribuindo para evolução em diversas áreas como aspectos psicológicos, cognitivos, sociais e emocionais. No entanto, muitos ambientes mostraram-se desfavoráveis para o crescimento, com profissionais despreparados para tal atividade e ausência de aulas extracurriculares, como relata o estudo realizado pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) em 1,8 mil escolas de 12 cidades brasileiras.





Conforme o estudo da FMCSV, 67% das turmas não têm contato com atividades envolvendo a natureza, 27% as crianças não têm experiências com teatro, música ou dança e 38% das crianças têm essa experiência com essas artes, mas sem estratégias que permitam o protagonismo delas nessas atividades.