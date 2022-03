Empreendedora mineira é aprovada em faculdade renomada em negócios nos EUA

A estudante criou, aos 16 anos de idade, a empresa 'Motivation Media' voltada para o setor de marketing (foto: Arquivo Pessoal )

A mineira A mineira Luísa Reis de 18 anos, foi aprovada na faculdade Hult International Business School , em Boston, nos Estados Unidos (EUA), que é referência em negócios no mundo. A estudante conseguiu 50% de bolsa na universidade norte-americana, e, por conta da pandemia, está cursando o primeiro semestre letivo online.





Luísa nasceu em Sete Lagoas e, em 2020, criou a empresa Motivation Media , que atua no setor de marketing digital. A ideia de internacionalizar o negócio influenciou a estudante na escolha da faculdade.





Empreendedora

Business, contou que o interesse pelos negócios surgiu desde a infância e de forma repentina. "Aos 8 anos, comecei a fazer pulseiras de miçanga para presentear e vender na escola. Na época, também pedi à minha avó para ajudar a comercializar os acessórios. Mas, pelas regras, o colégio pediu para interromper as vendas, e, com o tempo, sem motivos, fui deixando de fazer as pulseiras. Depois disso, testei outras maneiras de empreender", afirmou. A empreendedora, que está cursando, contou que o interesse pelos negócios surgiu desde a infância e de forma repentina. "Aos 8 anos, comecei a fazer pulseiras de miçanga para presentear e vender na escola. Na época, também pedi à minha avó para ajudar a comercializar os acessórios. Mas, pelas regras, o colégio pediu para interromper as vendas, e, com o tempo, sem motivos, fui deixando de fazer as pulseiras. Depois disso, testei outras maneiras de empreender", afirmou.





Luísa contou também que pensou em vender itens de artesanato, como lápis decorados com biscuit, mas não deu muito certo e a ideia não foi para frente. "Durante a minha vida, fui pesquisando possibilidades de negócio. Em 2019, chegaram alguns anúncios no meu Instagram sobre o assunto, e comecei a estudar a área, despertando mais o meu interesse", disse.





De acordo com a estudante, que se formou no ensino médio, no Coleguium de Sete Lagoas, em 2021, a criação da Motivation Media ocorreu após aprender, de modo autodidata, a desenvolver sites.





"Naquele momento, após assistir videoaulas no YouTube, comprei o domínio e a hospedagem. A partir disso, comecei a enviar mensagens, via Instagram, para pessoas que não conheciam, mas que tinham certa influência na internet, oferecendo o serviço. Cheguei a mandar 30 mensagens por dia, pois, se mandasse mais, a rede social poderia bloquear a minha conta", explicou.





O empreendimento se consolidou quando Luísa aprendeu a Fórmula de Lançamento, por meio de webinários e conteúdos disponibilizados por outros profissionais do campo de marketing digital. "Na época, cheguei a olhar um curso, mas estava muito caro e eu só tinha 15 anos. Não desisti e comecei a me aprofundar sobre o assunto, colocando o método em prática", contou.





A mineira afirmou que passou a fazer vários trabalhos de marketing e publicidade, por isso, precisou ser emancipada para que pudesse se registrar como MEI (microempreendedor individual). "Consegui chamar a atenção da influencer digital Fran Cardoso , que, na ocasião, tinha mais de 230 mil seguidores. Para assinar os contratos e conseguir fazer os lançamentos, foi necessário me emancipar", contou.





Atualmente, a empresa é a principal fonte de renda da estudante, que consegue contratar profissionais freelancer, de acordo com os projetos e a demanda de trabalho.

Além da Hult, Luísa foi aprovada na Universidade de Harvard

Estudar na Hult se tornou, a pouco tempo, um sonho para Luísa, mesmo que na adolescência tivesse interesse de se formar no exterior. A princípio, a mineira pensou em fazer o curso de medicina, entretanto, a partir da evolução da sua empresa, percebeu que sua vocação era os negócios.





"Quando descobri que gostaria de mexer com o meu próprio negócio, não pensei em fazer faculdade, mas sim focar no desempenho da empresa", contou a jovem.





No ano passado, a estudante começou a participar de debates onlines em faculdades norte-americanas, como a Universidade de Stanford, que ofereceu um webinário com tema voltado para internacionalização de empresas.





"A faculdade pediu para que os interessados mandassem um documento escrito demonstrando um conhecimento prévio do assunto, a fim de escolher os melhores. Fui selecionada como líder de um dos quatro grupos do debate, e minha equipe conquistou a vitória", disse.





Segundo Luísa, após o evento, recebeu e-mails de várias faculdades dos EUA, comunicando sobre os processos seletivos e de inscrição. "Eu fiquei muito animada, pois era algo que, até aquele momento, não passava pela minha cabeça. Afinal, estava participando dos debates para poder agregar conhecimentos na minha empresa", afirmou.





Além da Hult, a empreendedora se inscreveu na Universidade de Harvard, onde também conseguiu ser aprovada. "Após fazer o aplication e as entrevistas para a Hult, consegui a bolsa de 50%, algo que facilitou o meu ingresso. Ao contrário de Harvard, já que teria que financiar o curso de forma integral, além de oferecer um ensino mais acadêmico", destaca.





Luísa descobriu que ingressaria na Hult durante o horário de aula, e ficou surpresa com o que estava acontecendo. "Pedi licença da sala e, imediatamente, liguei para os meus pais. Ficamos todos muito felizes e começamos a conversar para poder dar início aos meus estudos", relembrou.





Atualmente, alguns dos objetivos da jovem é poder internacionalizar o seu negócio, alcançar novos clientes, e aprofundar os seus conhecimentos. "Não vejo a hora de iniciar as aulas presenciais. Quero muito aproveitar a faculdade e explorar o mundo de oportunidades que vão surgir", completou.

A faculdade de Hult

Apesar de não ser muito conhecida no Brasil, a Hult International Business School é uma faculdade que se define como "um novo tipo de escola de negócios". Além de Boston, a instituição tem campi nas cidades de São Francisco (EUA), Nova York (EUA), Londres (UK), Xangai (CN), e Dubai (UAE).





A Hult também oferece vários programas, que permitem aos seus alunos estudarem em qualquer lugar do mundo, sendo uma referência internacional.