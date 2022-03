A mineira Escola Santo Tomás de Aquino passou a integrar a Inspira Rede de Educadores, grande operadora de escolas em todas as regiões do país (foto: Divulgação/Escola Santo Tomás de Aquino)

Um dos colégios mais tradicionais de Belo Horizonte, o Santo Tomás de Aquino, anunciou nesta terça-feira (22/3), a integração acadêmica com a Inspira Rede de Educadores, que possui 84 escolas em todo o Brasil, com mais de 50 mil alunos.

O objetivo da parceria é oferecer um compartilhamento de conhecimento e experiências entre as escolas da rede, além de fortalecer boas práticas na educação básica. A parceria também deve possibilitar a realização de grandes investimentos, principalmente em formação e desenvolvimento de pessoas, bem como em aspectos pedagógicos e tecnologia.

A diretora geral da escola, Zélia Machado, disse que esse é um passo muito importante para evoluir e inovar o ensino na instituição.

Tomamos cuidado em buscar um parceiro que compartilhe dos mesmos valores, que respeite o legado construído ao longo dos nossos 68 anos de história e que esteja disposto a aprimorar ainda mais nossas práticas educacionais, contribuindo com o desenvolvimento dos nossos alunos para que sejam protagonistas em suas vidas Zélia Machado



O modelo de ensino adotado pela Inspira Rede de Educadores busca desenvolver a autonomia das escolas que são integrantes, mas sempre respeitando a trajetória individual de cada instituição.

Destaques

No ano passado, a Escola Santo Tomás de Aquino (ESTA) conquistou pela terceira vez consecutiva a certificação de qualidade “Escolas Exponenciais”, a maior certificação de satisfação do país, que é feita com base na opinião dos pais e responsáveis. Também ficou entre as 10 melhores escolas de Minas Gerais em rankings do ENEM.

Ótimo local para trabalhar

Além dos destaques estudantis em 2021, como organização, a escola também ficou entre os 150 melhores lugares para se trabalhar no Brasil, de acordo com a certificação da “Great Place to Work''. No mesmo ano,a ESTA se tornou a primeira escola de referência Google for Education de Minas Gerais.

“Temos muito orgulho da nossa equipe e acreditamos que essa associação vem com o intuito de proporcionar ao nosso corpo administrativo, docente e discente os melhores recursos dentro do nosso propósito de educar para a vida”, reforça Victor Machado, vice-diretor geral da ESTA.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria