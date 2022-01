Diretor do Inep, responsável pelo Enem, pede demissão

Diretor responsável pelo Enem é exonerado do cargo (foto: LUÍS FORTES/MEC)

O diretor da Avaliação de Educação Básica (Daeb) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), Anderson Soares Oliveira, pediu demissão nesta terça-feira (25/1). A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O servidor trabalhava no Inep desde 2013 e na direção do Enem desde maio de 2021.