ONG oferece mais de 700 vagas para curso gratuito de TI; 80 para Minas

As vagas são destinadas a jovens “nem-nem”, que não estão nem trabalhando ou estudando no momento. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 35,9% dos jovens brasileiros estão nesta situação.

Além disso, para participar do programa, é necessário ter concluído o ensino médio na rede pública de educação, ter entre 18 e 29 anos e renda de até dois salários mínimos por pessoa da família.

O Programa TECH.JÁ é oferecido de forma on-line, com duração de quatro meses, sendo que as aulas acontecem cinco dias por semana, quatro horas por dia. A organização conta com o apoio do Google.org e do BID Lab.

“A formação de profissionais na área de TI é de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico do país. Vemos as empresas acelerando a digitalização dos seus negócios, buscando cada vez mais eficiência por meio da tecnologia digital. Aliado a essa necessidade está o propósito da Junior Achievement em impulsionar o futuro dos jovens, ampliando suas oportunidades profissionais, em um momento extremamente promissor”, afirma Marcelo Carvalho, presidente do Conselho Diretor da JA Brasil.

As inscrições já estão abertas e seguem até 13 de fevereiro, pelo site da instituição . Ao todo, são disponibilizadas 710 vagas para todo o Brasil, com 80 direcionadas para Minas Gerais. O início das aulas está marcado para o fim de março.

A JA Brasil avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de internet aos alunos que não possuem o equipamento, dependendo da disponibilidade dos equipamentos em cada localidade em que o curso é oferecido.

Ao final do curso, os jovens recebem o Certificado Profissional de Suporte em TI emitido pelo Google, além da certificação da Junior Achievement Brasil. A partir deste momento, eles passam a integrar os bancos de talentos de empresas parceiras, como ABVCAP e Cia de Talentos, com possibilidades de participarem dos processos seletivos para as vagas disponíveis.