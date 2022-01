Rotina é importante para criação de vínculos saudáveis entre pais e filhos (foto: Educa Mais Brasil)

O isolamento social imposto na pandemia de Covid-19 impactou a vida de muita gente em diferentes setores. Em casa, a rotina foi completamente alterada impondo novos desafios no relacionamento entre as pessoas confinadas e com opções reduzidas para espairecer a mente. Estabelecer vínculos e criar momentos de afeto em família foram uns dos grandes desafios entre pais e filhos. Mas o momento também gerou uma oportunidade de aprendizagem na interação e de compartilhamento de sentimentos.





A relação saudável entre as crianças e os pais é aquela que deve resultar no desenvolvimento pleno ou seja, físico, emocional, psicológico e social dos pequenos. Esse relacionamento estabelece as bases para a personalidade da criança, suas escolhas na vida e no seu comportamento em geral. Embora muita gente acredite que isso só é feito a partir da demonstração de afeto, através de uma rotina organizada também é possível trilhar o caminho.





"A primeira infância é muito influenciada pelo meio em que a criança convive e tem suas principais interações. O aprendizado infantil começa antes mesmo da criança frequentar a escola, por isso a importância de estabelecer uma rotina", explica Raquel Arruda, pedagoga e coordenadora pedagógica da Faculdade Pitágoras Fortaleza.





Como destaca a profissional, muitos dos hábitos saudáveis que contribuirão para o desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes se criam a partir da rotina que se estabelece com o relacionamento entre familiares. A ideia principal é ressaltar que a família desempenha um papel essencial, é sempre presente, e que contribui para costumes que acompanharão as crianças ao longo de toda vida.





"Estabelecer uma rotina faz com que os vínculos entre pais e filhos se fortaleçam, permitindo um desenvolvimento integral da criança. É importante destacar que aliado à nutrição e cuidados com a saúde apropriados, é necessário que pais e filhos possuam um ambiente familiar afetivo, seguro e estimulante. Esses fatores serão base para que a criança cresça de forma saudável e alcance o seu potencial pleno no futuro", reforça Raquel.





A especialista elenca atividade e ações para uma rotina libertadora, fundamental nessa pandemia para garantir segurança, organização, planejamento e desenvolver maior confiança nas crianças:





- horários para alimentação, higiene, sono, cuidado pessoal, estudo, exercícios e brincar;

- proporcionar um espaço lúdico que favoreça o brincar, o jogo, a diversão, a leitura e os primeiros entendimentos sobre o mundo, e, assim, proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração;

- oportunizar a criação de brincadeiras próprias que desenvolvam a criatividade e autonomia.