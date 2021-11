Presidente do Inep reforça realização do Enem 2021

Audiência pública realizada na Comissão Senado do Futuro (CSF) (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, reforçou em audiência pública realizada na Comissão Senado do Futuro (CSF), nesta quarta-feira (17/11), que está mantido o calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.





Danilo destacou que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) aconteceu no último domingo (14), sem intercorrências, "inclusive em um contexto de pandemia da covid-19". Segundo ele, "não há qualquer risco" de a aplicação do exame não ser realizada.

"Nos próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro, não há qualquer risco em relação às aplicações. Estamos preparados e em contato com todas as aplicadoras, com a Polícia Federal e com todas as entidades envolvidas na aplicação para quaisquer eventualidades", acrescentou.





Ainda em seu depoimento, ele esclareceu que a elaboração das provas teve o monitoramento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e de uma "robusta equipe técnica".





Sobre as denúncias feitas em relação aos 37 pedidos de exoneração de funções comissionadas protocolados por servidores do instituto, de acordo com o presidente do Inep, aqueles "que pediram exoneração representam 10% do total de funcionários da entidade e podem ser substituídos por outros igualmente competentes".





*Estagiárias sob a supervisão de Andreia Castro