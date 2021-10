Educação anuncia 97 mil vagas para ensino médio integral em 2022 em Minas

Escola Estadual Ana de Carvalho Silveira, no Bairro Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte, é uma das que oferece ensino médio integral (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







A partir de 2022, Minas Gerais contará com 97 mil vagas para o ensino médio integral em 344 dos 853 municípios do estado. O anúncio da expansão foi feito em uma cerimônia na manhã desta quarta-feira (27/10) na Cidade Administrativa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.















Do total de novas escolas, 159 serão do Ensino Médio de Tempo Integral (EMTI) Regular e 51 em EMTI Profissional. No ensino médio integral, não há divisão de turnos. As atividades são divididas ao longo do dia e os estudantes têm autonomia para definir o plano de estudos com base em seus objetivos, com tutoria e orientações de estudo.





“O Ensino Médio de Tempo Integral Regular é aquele nosso clássico que tem o equilíbrio das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular com foco - e isso também se reflete no profissional -, da construção do projeto de vida, mas a carga horária básica é das disciplinas clássicas. Para alguém que tenha o desejo de seguir no ensino superior, que ainda não definiu muito bem seu desejo profissional de futuro,”, explica a secretária.





“Em relação ao Ensino Médio de Tempo Integral Regular, vinculado à educação profissional, muitas vezes são aqueles alunos que estão com uma visão mais próxima, mais urgente do resultado do projeto profissional. E vão poder muitas vezes estarem empregados tão logo se conclua o ensino médio. Por isso é muito importante, olhando nesse site, ter a oportunidade de verificar as escolas e os cursos que são disponíveis”, esclarece.





Formação profissional





Nas escolas que oferecem o EMTI Profissional, há cursos distribuídos nos eixos de informação e comunicação, controle e processos industriais, recursos naturais, produção industrial, gestão e negócios e segurança.





A SEE trabalhou com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Social para definir quais cursos seriam oferecidos no EMTI Profissional. “Toda a criação de cada curso depende muito de como é o setor produtivo local de cada região do nosso estado, o que nos dá bem mais segurança no processo de empregabilidade ao fim do ensino médio”, destacou.





A presidente do Instituto Sonho Grande, organização sem fins lucrativos que colabora com estados e outras organizações no acompanhamento da implementação expansão do ensino integral, Ana Paula Pereira, afirmou que dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019 mostram que as escolas nesse modelo apresentam pontuação de 4.7, contra 4 no ensino comum. “Esse modelo gera mais aprendizado de língua portuguesa e matemática, mas retém mais o aluno na escola. Tem menos reprovação e menos abandono”, destacou.





O governador Romeu Zema (Novo) também destacou o mercado de trabalho para os egressos. “Vai aumentar as chances de emprego e de passar no vestibular. Nós vamos fazer muita diferença na vida dessas pessoas, que hoje passam a ser 97 mil alunos”, comentou.





Também no evento, foi feito o lançamento de um livro sobre a experiência da implementação do ensino integral nas escolas estaduais de Minas.





Matrículas começam em novembro





A secretária de Estado de Educação, Júlia Sant’Anna, informou que, para a expansão, o estado dispôs de um recurso adicional de R$ 800 milhões para a compra de mobiliários e equipamentos para as escolas. “Estamos concluindo mais de 1,2 mil reformas de escolas. Recebendo também mobiliário de estudantes que era algo muito deficitário. Então, temos a segurança de que os alunos serão muito bem atendidos no tempo integral”, afirma.





O corpo docente é formado por professores, servidores do estado formados na metodologia dos parceiros do programa no estado. “Eles nos ajudaram muito na composição da matriz curricular e da ementa. A partir daí, fazemos o processo de formação dos professores com base nessa construção e eles seguem no processo de ensino dos nossos estudantes”, detalha.