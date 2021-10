UniBH oferece aulas gratuitas de alfabetização para crianças de 6 e 7 anos

Oficinas de alfabetização e letramento serão feitas para 20 alunos (foto: Reprodução/ Pixabay) Professores e alunos do curso de Pedagogia do UniBH vão oferecer aulas semanais gratuitas para a faixa etária entre 6 e 7 anos, no Campus Buritis. A iniciativa é voltada a toda comunidade e visa auxiliar crianças em fase de alfabetização que não tiveram acesso ao ensino remoto em 2020.

O projeto foi desenvolvido pela professora Eliane Monken, do curso de Pedagogia do Centro Universitário. "A vontade de colocar em prática essa iniciativa não é nova. Com a pandemia, muitas crianças ficaram sem acesso às aulas remotas, então, formatamos o projeto envolvendo cerca de 25 alunas da Pedagogia que vão, junto aos professores do curso, ministrar as oficinas de alfabetização e letramento para as crianças inscritas", destaca Eliane.

O objetivo das aulas é auxiliar crianças em fase de alfabetização que não tiveram acesso ao ensino remoto em 2020 ou que precisam de ajuda nesse processo. Segundo Eliane, a ideia é dar continuidade ao projeto no futuro. "Nosso objetivo é oferecer as oficinas para o maior número de famílias possível. Faremos visitas às escolas públicas do entorno do Campus para tentar viabilizar a proposta para mais crianças", ressalta a professora.

Dinâmica

As oficinas serão semanais, todas conduzidas por professores do UniBH, especialistas em alfabetização na perspectiva do letramento e também por estudantes estagiários do curso de Pedagogia do Centro Universitário.

Durante as aulas, serão desenvolvidas atividades complementares e suplementares com os alunos de 6 e 7 anos, vinculadas ao processo de alfabetização. As equipes vão implementar práticas relacionadas às diversas fases da alfabetização, por meio de metodologias diferenciadas.

"Queremos contribuir com o avanço das crianças nesse processo que é essencial para o desenvolvimento das competências de linguagem, ideias e pensamentos", enfatiza Eliane.

A expectativa é que as aulas comecem no dia 22/10, com previsão de dois meses e meio de duração.

*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte