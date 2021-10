Senac disponibiliza mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos em Minas

Senac disponibiliza mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos de formação em todo o estado (foto: Piqsels/Reprodução ) Uma nova oportunidade de capacitação e formação bate à porta dos mineiros. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com mais de 5.400 vagas abertas, neste mês de outubro, para cursos gratuitos em todo o estado de Minas Gerais.









Para se inscrever, a renda familiar mensal per capita do candidato. Neste caso, a renda bruta dos componentes do grupo familiar, dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos.





A maioria das aulas acontece de forma remota, especialmente as teóricas. Segundo o Senac, o modelo democratiza e amplia o acesso à informação, uma vez que não depende da presença física do professor ou aluno. Aqueles cursos que demandam aulas práticas, no entanto, terão sua realização de forma presencial.





Em Belo Horizonte, são mais de 640 vagas abertas em cursos técnicos como Técnico em Enfermagem, Técnico em Finanças e Técnico em Marketing a cursos livres como Recepcionista, Consultoria em Imagem, Atendente de Farmácia, Assistente Administrativo, Excelência em Vendas.





Serviço

As aulas têm início neste mês de outubro. Para acessar as informações e a oferta completa de todos os cursos em Minas Gerais o interessado deve acessar o site oficial do Senac.





Em Belo Horizonte, o interessado pode, ainda, buscar informações ou se inscrever presencialmente em uma das unidades abaixo:

Senac Centro (Rua dos Tupinambás, 1038 – Centro). Informações: 0800-7244440

Senac em Venda Nova (Avenida Liége, 213 - Jardim dos Comerciários. Informações: (31) 3343-5700

Núcleo de Pós-Graduação (Rua dos Guajajaras, 40, 15º e 16º andares – Centro). Informações: (31) 3048-9400

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.