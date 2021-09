Governo de Minas disponibiliza curso gratuito de saúde vocal a professores

Na foto, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores (foto: Reprodução/ Google Maps)

As secretarias de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag) estão oferecendo um curso de Saúde Vocal do Professor de forma gratuita e à distância. As aulas estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (1º/10) até 31 de outubro.

O curso utiliza a plataforma da Escola de Formação e Desenvolvimento Pro%uFB01ssional de Educadores com carga horária de 20 horas. Os objetivos são orientar e conscientizar os professores no uso profissional e adequado da voz, eliminar e minimizar os sinais e sintomas de alteração vocal, prevenir a ocorrência de doenças laríngeas e as disfonias, entre outros.

A equipe de fonoaudiologia da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO) da Seplag produziu o conteúdo do curso e contribuirá com a prevenção de doenças e preservação do bem-estar e saúde dos docentes.

A formação compõe o Programa de Saúde Vocal do Professor, instituído pela Resolução Seplag nº 27, de 27 de junho de 2016.

Acesso

Para acessar o programa, não é necessário realizar inscrição. As escolas e unidades de ensino receberão os nomes dos educadores nomeados a partir de 2014 que não tiveram a formação.

Todos os profissionais que forem participar devem acessar a plataforma do curso nesta sexta-feira, pelo link . O login e a senha são o CPF do professor, sem o hífen.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.