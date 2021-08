Empossada nova diretoria da UNE, em evento nesta quarta-feira, em Brasília

(foto: Instagram/Reprodução) Ocorreu, nesta quarta feira (25/8), em Brasília, o ato simbólico da posse da nova diretoria da União Nacional dos Estudantes (UNE). No Salão Negro do Congresso Nacional, Iago Montalvão passou o cargo para a nova presidente Bruna Brelaz, estudante de direito.









A amazonense Bruna havia sido eleita em julho, mas foi empossada em ato simbólico no Congresso Nacional nesta quarta-feira. Parlamentares participaram do evento, entre eles estão Jandira Feghali (PCdoB), André Figueiredo (PDT), Reginaldo Lopes (PT), Túlio Gadelha (PDT), Alessandro Molon (PSB), Marcelo Ramos (PL), Erika Kokay (PT) e Marcelo Freixo (PSB).





Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, participou da solenidade e ressaltou importância da UNE na defesa da democracia. "A União Nacional dos Estudantes foi e é fundamental na luta pelo estado democrático de direito. Em nome do Senado, formo meu compromisso em ler e discutir as demandas dos estudantes", disse.





Foi entregue a ele uma carta de alunos. Nela, são cobradas ações para a grave crise que o país enfrenta, incluindo políticas de permanência estudantil no ensino superior.