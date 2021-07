Enem 2021: saiba mais sobre as apostas para o tema da redação

Na contagem regressiva para o Enem 2021, professores e estudantes que realizarão a prova compartilham suas expectativas para o tema da redação desta edição (foto: Flick/Reprodução) Estudantes e professores de todo o país entraram em contagem regressiva para a prova mais esperada do ano. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 encerrou suas inscrições na última quarta-feira (14/7) e sua aplicação será nos dias 21 e 28 de novembro. Com o fim das inscrições, os palpites de possíveis temas para a redação do exame são assunto principal nas escolas e cursinhos.





“Descobrir o tema da redação do Enem é sempre uma grande aposta dos professores da disciplina”, comenta Viviane Faria, professora de redação, gramática e interpretação há 24 anos. A professora dá aulas no pré-vestibular Determinante e no Colégio Olimpo, de Belo Horizonte.





Para alguns estudantes, a redação é uma das partes mais importantes da prova e motivo de maior ansiedade. “A redação é um enigma, todo ano a gente é pego de surpresa”, compartilha a estudante e vestibulanda, Lavínia Oliveira, de 17 anos. “ A única coisa que a gente pode fazer, como estudante, é estudar o maior número possível de assuntos para ganhar repertório de conhecimento”, completa.

"A redação é um enigma, todo ano a gente é pego de surpresa" Lavínia Oliveira







É possível acertar o tema?





Educação a distância e poder do voto são apostas em alta para o tema da redação do Enem 2021 (foto: Flickr/Reprodução ) A prova de redação do Enem, nos últimos anos, trouxe como temática problemas sociais brasileiros. Assuntos sociais, econômicos, culturais, comportamentais e ambientais ocuparam os títulos das redações das últimas edições do exame.





Com o histórico das últimas provas e o enfoque em problemáticas sociais, para a professora Viviane, acertar o tema da redação é tarefa complicada. “Como há muitos problemas enfrentados pelos brasileiros, há uma grande possibilidade de temas a serem abordados” , afirma. Com isso, a preparação é o melhor caminho a ser seguido para quem almeja uma vaga na universidade.

"O importante para se sair bem na prova é o domínio da estrutura textual dissertativa-argumentativa" Priscila Sandovall







“Digo para eles lerem muito. É preciso que se mantenham atualizados sobre os problemas no Brasil. Ler jornais, ouvir podcast, ler revistas e acompanhar os canais do YouTube são hábitos importantes”, conta Priscila Sandoval, graduada em letras e professora do cursinho popular AMES. “Além disso, ler livros: literatura, história, filosofia, ciências, entre outros”, enfatiza.





Priscila acredita que o importante para se sair bem na prova é o domínio da estrutura textual dissertativa-argumentativa, além de ser essencial que o estudante esteja atento, sobretudo, às competências. “Não adianta saberem de antemão um tema se não se atentarem a esses quesitos”, diz.





A professora, no entanto, aposta em temas como exclusão escolar, a mulher no mercado de trabalho, a questão da micromobilidade na sociedade brasileira, a uberização do mercado de trabalho.





A redação é importante?





Garantir uma boa pontuação pode ser decisivo para o tão sonhado ingresso na universidade, seja ela pública ou privada (foto: Flickr/Reprodução )



No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cada área tem um peso diferente na hora de aplicar a nota para a vaga desejada. O peso também varia de acordo com a universidade pleiteada e o sistema utilizado - Sisu, Prouni ou sistema privado.

Apesar dos diferentes critérios de peso da nota, a redação, na maioria dos casos, representa um peso maior, além de ser usada como critério de desempate. Por isso, garantir uma boa pontuação pode ser decisivo para o tão sonhado ingresso na universidade, seja ela pública ou privada.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.