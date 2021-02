Governo de Minas divulga aprovados para vagas na rede estadual de ensino

Os inscritos para os processos de convocação e contratação temporária na rede estadual já podem consultar a lista de classificação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 31/8/18) Educação de Minas Gerais (SEE-MG) disponibilizou, nesta segunda-feira (1º/2), a lista de classificação definitiva dos inscritos nos processos de contratação temporária para atuar no quadro administrativo e de convocação de candidatos do magistério nas escolas da rede pública estadual de ensino e nas Superintendências Regionais de Ensino (SREs).



As relações podem ser consultadas nos sites em que os candidatos se inscreveram: www.contratacao.educacao.mg.gov.br ou www.convocacao.educacao.mg.gov.br





As normas para contratação temporária e para convocação dos candidatos inscritos serão definidas em resolução específica que será publicada pela secretaria de Educação.





Contratação temporária





De acordo com a Resolução SEE nº 4.474/2021, para a classificação dos candidatos nas diferentes funções foram utilizados critérios específicos.





Para a função de Analista de Educação Básica (AEB), por município, foram observadas a habilitação e a escolaridade. O tempo de serviço exercido na educação especial da rede estadual e a idade foram utilizados como desempate dos candidatos.





O inscrito para a função de Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) foi classificado em lista única, por município/SRE, observando a habilitação e a escolaridade e o maior tempo de serviço.



Já o inscrito para a função de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) também foi classificado em lista única, por município/SRE, observando o critério de maior tempo de serviço.





Convocação





Segundo a Resolução SEE nº 4.475/2021, a convocação de candidato ao exercício de função do quadro do magistério obedeceu à seguinte ordem de prioridade, por meio de lista única por município ou SRE:





Candidato inscrito e concursado para o município ou SRE e ainda não nomeado, obedecida a ordem de classificação no concurso vigente, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no edital do concurso

Candidato inscrito e concursado para outro município ou outra SRE e ainda não nomeado, obedecido ao número de pontos obtido no concurso vigente, promovendo-se o desempate pela idade maior, desde que comprove os requisitos de habilitação definidos no edital do concurso

Candidato inscrito habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos

Candidato habilitado não inscrito na listagem geral do município de candidatos inscritos

Candidato inscrito não habilitado, obedecida a ordem de classificação na listagem geral do município de candidatos inscritos.

