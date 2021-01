UniBH é primeira instituição de MG a receber certificação do Google

UniBH é o primeiro Centro Universitário de MG a receber certificado Google for Education (foto: Alexandre Milton/UniBH/Divulgação) ensino superior a receber o certificado “Universidade de Referência Google for Education”, em Minas Gerais. A instituição promoveu uma mudança na sua cultura digital e foi reconhecida. O Centro Universitário UniBH é a primeira instituição dea receber o certificado “Universidade de Referência Google for Education”, em Minas Gerais. A instituição promoveu uma mudança na sua cultura digital e foi reconhecida.





Eduardo França é diretor do campus Buritis do UniBH e diz que parceria com o Google for Education permitiu que a faculdade desse continuidade à formação dos estudantes, com qualidade e eficiência e comentou sobre o processos de adaptação: “foi rápido, imediatamente migramos todas as disciplinas, práticas e teóricas, para o ambiente virtual”.





Segundo o Uni-BH, a consultoria da Foreducation EdTech foi uma oportunidade para que os professores pudessem transformar e otimizar o ensino e a aprendizagem, tendo como referência as soluções Google for Education.





A professora dos cursos de Enfermagem e Medicina, Maria Carolina, comentou como a tecnologia ajudou durante as aulas: “Esse tipo de tecnologia facilita muito o trabalho do professor, principalmente neste cenário de pandemia, porque conseguimos propor experiências aos nossos alunos como se estivéssemos em sala de aula”.





“Os alunos se adaptaram muito bem a essa possibilidade de manipular as ferramentas do Google, que temos utilizado para facilitar o nosso trabalho enquanto educador, principalmente neste momento de acesso virtual às aulas”, completou a professora.





Além de ser a primeira instituição do estado, o UniBH também foi a terceira do mundo à receber a certificação.







