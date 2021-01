Enem 2020: Confira análise da prova de biologia feita por professores

Enem em seu segundo dia de aplicação de provas em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )







Enem) 2020 foi encerrado às 18h30. Neste domingo (24/01), os participantes realizaram provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. O Estado de Minas conversou com professores de biologia que analisaram o teste.



Do Colégio Chromos, Gustavo Assenção conta que as questões biológicas puderam ser realizadas com conhecimentos matemáticos.









O educador acredita que a prova deste ano foi como o esperado. “Seguiu o padrão dos anos anteriores. Tiveram cobranças clássicas, como ecologia, adaptação dos animais ao ambiente terrestre”, revela.





Exigência em dobro

Apesar disso, o mestre da mesma disciplina do Colégio Bernoulli, Evandro de Souza Ribeiro, acredita que foi uma prova de um nível elevado se comparado com os anos anteriores.





“Exigiu do aluno que ele tivesse um pouco mais de raciocínio. Uma prova muito bem feita, muito inteligente, onde se via claramente a cobrança do conteúdo. Mas foi de um nível um pouco maior que dos anos anteriores. Os alunos podem achar que foi bem mais difícil”, analisa.





Segundo Evandro, o teste exigiu que o aluno prestasse atenção redobrada nos textos e gráficos. “Teve ainda muita questão de ecologia, questões que envolviam a aplicação da biologia no dia a dia”, conclui.