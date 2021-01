Enem 2020: vídeo explica mudanças devido à pandemia e dá dicas de conteúdo

Para mais vídeos como este, acesse nosso canal. Mais de 5,7 milhões de candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 farão provas nos dias 17 e 24 de fevereiro de 2021. E, apesar de não haver nenhuma grande alteração no formato, a experiência não será a mesma, devido à pandemia de COVID-19. Este vídeo explica o que mudou, fala sobre as regras de segurança nos locais de teste e dá dicas de professores sobre conteúdos #PRAENTENDER o que pode cair na prova do Enem.





Acompanhe a cobertura completa do Enem 2020 no Portal Uai e também o gabarito extraoficial do Enem 2020 que será feito pela equipe do Chromos nos dois domingos de prova e estará disponível para os leitores do Portal Uai e Estado de Minas após o encerramento das provas de cada dia. Os resultados oficiais do Enem serão divulgados em 29 de março, tanto para quem fez a versão regular, com provas impressas, quanto para quem fez o Enem Digital e a reaplicação.









O Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame, decidiu que o uso da máscara será obrigatório. Quem desrespeitar, será eliminado. O número de alunos por sala foi reduzido pela metade. Pessoas que fazem parte de grupo de risco, como gestantes, lactantes e idosos, ou tenham doenças pulmonares crônicas, diabetes e obesidade mórbida, por exemplo, terão direito a salas especiais, com um quarto da capacidade normal. Para os demais candidatos, a capacidade do local foi reduzida pela metade.





De acordo com o presidente do Inep, Alexandre Lopes, outra medida necessária será a abertura de portas e janelas em salas com ar-condicionado para facilitar a ventilação natural e reduzir a chance de transmissão do vírus.









"Além disso, dessa vez, a identificação será feita do lado de fora da sala, para poder garantir também uma maior segurança. Mais investimentos em limpeza e higienização das áreas comuns e das áreas de prova O candidato vai poder levar seu lanche e sua água, só que lembre-se, a máscara é obrigatória. Então na hora de comer você vai tirar, vai comer e depois coloca a máscara de novo para não ser eliminado", explicou.





Reaplicação das provas do Enem

Inscritos que tenham sintomas de COVID-19 nos dias de prova podem telefonar para 0800 616161. O Inep fará a análise de cada caso para decidir se o candidato terá direito a uma reaplicação do Enem. Caso o candidato possa fazer novamente o exame, as novas provas serão aplicadas em 23 e 24 de fevereiro.









O primeiro dia, 17 de janeiro, reúne as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. No segundo dia, 24 de janeiro, ocorrerão as provas de Matemática e Ciências da Natureza.





Saiba o que é o Enem Digital





O Enem Digital estreia este ano, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A estimativa é que 100 mil candidatos participem. Nesta primeira edição, a redação continuará no papel. As demais provas serão feitas em computadores instalados nos locais de prova. Ou seja, nada de fazer on-line, aí da sua casa. A previsão do Ministério da Educação é que as provas do Enem sejam totalmente digitais até 2026.





Mudança de data

O Enem inicialmente seria aplicado em novembro de 2020, mas foi adiado ainda em maio de 2020 pelo Ministério da Educação. A mudança devido à pandemia de coronavírus ocorreu após pressão do Congresso Nacional, educadores, pais e candidatos. O MEC chegou a fazer uma enquete com os inscritos para escolher a nova data. Porém, o resultado foi ignorado pelo governo federal, que definiu 17 e 24 de janeiro como os dias para o Exame. A justificativa na época foi que aplicar o teste em maio, data com maior número de votos, comprometeria o primeiro semestre letivo de 2021.





(*) Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves