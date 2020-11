Sesc oferece mais de 330 vagas em atividades extracurriculares para crianças em Minas Gerais

A iniciativa tem o objetivo de desenvolver a criatividade e as habilidades de alunos, de 6 a 11 anos, matriculados no Ensino Fundamental. As crianças podem frequentar o Sesc antes ou após o horário de aula. (foto: Sesc/Divulgação) inscrições abertas para o Criar Sesc – Processo Seletivo 2021, até o dia 3 de dezembro. A entidade oferece vagas para crianças, nas cidades de Belo Horizonte (unidades Floresta e Santa Quitéria), Juiz de Fora, Almenara, Lavras, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Paracatu, Uberaba e Uberlândia. O Serviço Social do Comércio (Sesc) está compara o Criar Sesc – Processo Seletivo 2021, até o dia. A entidade oferece vagas para crianças, nas cidades de Belo Horizonte (unidades Floresta e Santa Quitéria), Juiz de Fora, Almenara, Lavras, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Paracatu, Uberaba e Uberlândia.





A iniciativa tem como objetivo disponibilizar um espaço único, com uma proposta completa para desenvolver a criatividade e as habilidades dos estudantes de 6 a 11 anos, matriculados no Ensino Fundamental (anos iniciais), que podem frequentar o Sesc antes ou após o horário de aula. Em Belo Horizonte, por exemplo, são mais de 50 novas vagas para as duas unidades, todas com bolsas de 100% de desconto.





As bolsas são destinadas a famílias com renda bruta mensal de até três salários mínimos, preferencialmente, para dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do formulário on-line, disponível aqui.





O Criar Sesc é realizado de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou da tarde (contraturno da escola), durante quatro horas diárias. A entidade oferece lanche e uniforme para os estudantes.





O retorno das atividades com as crianças, conforme os decretos municipais, está previsto para fevereiro de 2021 e pautado por um criterioso Protocolo de Segurança e Higiene elaborado pela entidade, que está de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.





Projeto





O Criar Sesc se propõe a trabalhar com eixos norteadores em três campos de experiências: Pedagógico (acompanhamento pedagógico, oficinas literárias e de raciocínio lógico), Experimentações (oficinas temáticas) e Corpo e Movimento (expressões artísticas, oficinas de música). Por meio dessas ações, as crianças podem viver experiências lúdicas que potencializam o desenvolvimento em múltiplos aspectos: cultural, físico, social e pedagógico.





Os estudantes e suas famílias podem contar também com o Núcleo de Apoio Psicossocial (Naps), em que psicólogos e assistentes sociais fazem o acompanhamento do aluno considerando-o em seus múltiplos aspectos: sociais, familiares e culturais e tem sido importante para todas as famílias nessa pandemia.





No Espaço Maker, há um ambiente ideal para que todos os eixos propostos possam se concretizar. Nele serão trabalhadas novas atividades e ideias, novos formatos de convivência e espaços, principalmente ampliando o sentimento de pertencimento. Por isso, a proposta é que esse espaço ajude as crianças a terem uma infância saudável e desenvolvam a vontade de aprender.





*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa