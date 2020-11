PBH abre cadastro escolar para crianças de 0 a 3 anos a partir desta quinta

Cadastramento escolar para crianças de 0 3 anos em Belo Horizonte começa nesta quarta-feira (19) e vai até 30 de novembro (foto: PBH/Divulgação) cadastramento escolar para o ano de 2021 nas escolas municipais de Belo Horizonte. Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para a terceira etapa dopara o ano de 2021 nasde Belo Horizonte.









on-line. Os pais que desejarem uma vaga na rede municipal devem preencher um formulário disponível noportal. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, o processo será conduzido. Os pais que desejarem uma vaga na rede municipal devem preencher um formulário disponível no site da prefeitura . O resultado será divulgado em 23 de dezembro, no mesmo





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), para ser admitida, a criança deve ter nascido a partir de 1º de abril de 2017 e ser residente na capital mineira.



Gestantes

No caso das gestantes, elas devem informar o próprio nome do lugar do nome do filho. No campo destinado à data de nascimento, a mãe deve incluir o dia em que realizou o cadastro.





A SMED ressalta que só poderão ser matriculados bebês com quatro meses completos a partir de 1° de fevereiro de 2021. Aqueles com menos de quatro meses permanecerão na fila de espera até que alcancem a idade requerida.





A matrícula será automaticamente aprovada para crianças com deficiência, refugiadas, circenses, exploradas pela mendicância ou trabalho infantil, acolhidas em abrigos e em situação de violência.



A segunda etapa do cadastramento escolar, que compreende crianças entre 4 e 5 anos, foi encerrada em outubro. A lista com as crianças admitidas sai em 27 de novembro, no portal da prefeitura. A quarta e última fase do processo será direcionada à renovação das matrículas dos alunos que já ocupam vagas na rede municipal.