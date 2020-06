Weintraub anuncia adiamento de inscrições do Sisu do 2º semestre

(foto: Reprodução/Agência Brasil) ministro da Educação Abraham Weintraub anunciou pelas redes sociais nesta terça-feira (16), o adiamento das inscrições para o segundo semestre do Sisu. O anúncio veio após os estudantes irem às redes sociais para questionar sobre abertura do processo on-line, que não tinha ocorrido. A data era prevista para hoje.



As inscrições para o Sisu do segundo semestre vão de 7 a 10 de julho. O edital será publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União. Até o momento, as instituições públicas já disponibilizaram 51 mil vagas (nº pode subir). Novidade: haverá oferta em cursos a distância. %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 16, 2020

Em maio, Weintraub divulgou as datas dos períodos de inscrição do Sisu para o segundo semestre deste ano, além do ProUni e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Alteradas hoje, as inscrições para o segundo semestre vão ocorrer de 7 a 10 de julho.





Nas redes sociais, os estudantes se revoltam com a falta de transparência do MEC e publicaram diversas reclamações. A UNE (União Nacional dos Estudantes) também publicou diversas mensagens pedindo a demissão do ministro.

Estudantes em casa mostraram mais atitude para solucionar problemas da educação do que o ministro, onde só causa cada vez mais problemas! #ForaWeintraub %u2014 União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) June 15, 2020





A edição do segundo semestre de 2020 do Sisu será a primeira com a oferta de cursos a distância. Outra mudança é a determinação para que as instituições participantes disponibilizem meio digital para que o estudante aprovado possa encaminhar a documentação exigida para a matrícula. Até o momento, estão confirmadas 51 mil vagas, com possibilidade de aumento até o início de julho. No ano passado, o programa ofereceu 59.028 vagas em 1.731 cursos de 76 instituições públicas de ensino superior.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz