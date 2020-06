Weintraub sabe demais para ser defenestrado sem compensações, dizem integrantes do governo

Ao presidente Bolsonaro, Weintraub diz que seguirá a missão que lhe for dada (foto: Reprodução/Agência Brasil) presidente Jair Bolsonaro tire Abraham Weintraub do Ministério da Educação, mas ele já foi alertado, por assessores muito próximos, que o ministro sabe demais para ser defenestrado do governo sem nenhuma compensação. Pode ser até que odo, mas ele já foi alertado, por assessores muito próximos, que o ministro sabe demais para ser defenestrado do governo sem nenhuma





Não por acaso, dois filhos dos presidente, Carlos e Eduardo Bolsonaro, vêm defendendo a permanência de Weintraub no governo. Eles afirmam que o ministro tem uma longa ficha de “bons serviços” prestados ao governo.





A posição dos filhos, por sinal, está pesando mais na decisão de Bolsonaro sobre o futuro de Weintraub do que as queixas contra o ministro que o presidente vem recebendo de militares que participam do governo e de integrantes do Centrão, grupo politico ao qual o Palácio do Planalto recorreu em busca de apoio no Congresso.





Missão dada é missão cumprida





Ao presidente Bolsonaro, Weintraub diz que seguirá a missão que lhe for dada pelo chefe. Mas ele não esconde que gostaria de continuar à frente do Ministério da Educação, pois ainda não conseguiu cumprir o seu objetivo de “limpar as universidades da mentalidade esquerdista” que se consolidou nas instituições nos últimos 30 anos.





“Engana-se quem pensa que Weintraub está em baixa no governo”, diz um dos principais assessores do Palácio do Planalto. “Ele é muito bem-quisto pela família Bolsonaro. Os filhos do presidente elogiam muito a forma como o ministro defende o governo”, acrescenta.





Outro assessor diz que Weintraub “é leal” e merece todo apoio. “É essa lealdade que prevalecerá caso ele tenha que deixar o governo numa tentativa do presidente de reconstruir pontes com o STF e com o Congresso”, frisa.





Outro ponto importante que pesará no destino de Weintraub: o andamento das investigações do STF sobre fake news. Ele é um dos personagens principais de todas as linhas de apuração, assim como Carlos e Eduardo Bolsonaro.





Brasília, 13h01min