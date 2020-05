Enem 2020: Defensoria Pública pede à Justiça adiamento da prova

Até o momento, o calendário do exame nacional está mantido (foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil) Defensoria Pública da União (DPU) entrou com recurso para que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) reveja a decisão do desembargador Enem), em 28 em abril. O órgão recorreu ao TRF, nesta segunda-feira (18), pedindo que o calendário seja ajustado devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). (DPU) entrou com recurso para que oda 3ª Região (TRF-3) reveja a decisão do desembargador Antônio Cedenho, que negou o adiamento do cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio ), em 28 em abril. O órgão recorreu ao TRF, nesta segunda-feira (18), pedindo que o calendário seja ajustado devido à(Sars-Cov-2).





SAIBA MAIS 17:06 - 14/05/2020 Fies 2020.2: inscrições começam em 30 de junho; fique atento

15:05 - 11/05/2020 Inscrições para o Enem 2020 começam hoje (11)

17:06 - 13/05/2020 Nota do Enem passa a ser aceita em mais uma instituição de Portugal Advocacia-Geral da União (AGU).



O TRF-3, de São Paulo, decidiu manter a aplicação do exame nacional ainda para 2020. A decisão também definiu a data limite para pedidos de isenção da taxa de inscrição da prova para 2 de maio. Em abril, a DPU obteve uma liminar favorável à revisão do calendário do Enem, mas a medida foi derrubada após pedido da).O TRF-3, de São Paulo, decidiu manter a aplicação do exame nacional ainda para 2020. A decisão também definiu a data limite para pedidos de isenção da taxa de inscrição da prova para 2 de maio.





Até o momento, o calendário está mantido. De acordo com o cronograma, as provas presenciais ocorrerão em 1º e 8 de novembro. A prova virtual, por sua vez, será aplicada em 22 e 29 de novembro.





No pedido, a Defensoria alega que “inúmeros estudantes, sobretudo os mais pobres, não possuem acesso à internet, nem tampouco materiais didáticos em suas residências” o que interfere negativamente na preparação dos alunos para o Enem e fomenta as desigualdades.





"Discricionariedade, todavia, não é sinônimo de arbitrariedade, e seu exercício deve ter o melhor desempenho possível ao interesse público real, que no caso concreto é a realização de um exame nacional com todos os estudantes egressos do ensino médio que pretendem ingressar no curso superior, reduza a participação efetiva dos jovens pobres nesse processo", diz a resolução.



O órgão acrescenta que, mesmo que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação tenham direito para estabelecer o calendário do Enem, isso não pode ser feito ignorando a realidade, principalmente quando se trata de desigualdades educacionais.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina