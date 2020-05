Fies 2020.2: inscrições começam em 30 de junho; fique atento

Fies 2020.2: inscrições iniciam em 30 de junho; fique atento (foto: Educa Mais Brasil)

Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 poderão realizar, entre os dias 30 junho e 3 de julho, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para o segundo semestre de 2020. Os programas servem para financiar o curso de graduação%u202Fem uma faculdade privada.



A candidatura pode ser realizada por brasileiros que tenham feito alguma edição do Enem a partir de 2010 e obteve uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e nota maior que zero na redação. Além disso, é preciso ficar atento à renda familiar per capita. Para concorrer na modalidade Fies é preciso ter rendimento de até três salários mínimos. Já para o P-Fies, o máximo é de cinco salários mínimos.



O Ministério da Educação (MEC) vai lançar, em breve, um edital para que as instituições de ensino superior possam aderir aos programas e disponibilizar os seus cursos e quantidade de vagas que serão liberadas para o%u202FFies 2020.2.





Bolsa de estudo para faculdade





Estudantes que não quiserem se preocupar com mensalidades depois de terminar a faculdade podem optar por uma bolsa de estudo. O Programa Universidade para Todos (Prouni) também terá%u202Finscrições abertas para 2020.2, no entanto, também é necessário ter feito o Enem e se encaixar no perfil do público-alvo.



Caso o estudante não se encaixe nos requisitos exigidos em um dos programas do governo, ou não tenha feito o Enem, ainda é possível conseguir esse benefício com o Educa Mais Brasil.



Esse programa é de iniciativa privada e possui parcerias com diversas faculdades, centros universitários e universidades do país para ofertar bolsas de estudo com descontos de até 70%, para brasileiros que não têm condições de arcar com o valor integral das mensalidades. As inscrições podem ser realizadas em qualquer período do ano de forma gratuita no site do Educa Mais Brasil.