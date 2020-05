Coronavírus: apesar dos protestos, estão abertas inscrições para o Enem 2020

abriu nesta segunda-feira (11) as inscrições para o. Apesar dos inúmerosde estudantes pedindo o adiamento da prova, o cronograma disponível no site dosegue o mesmo.O cadastro pode ser feito na página doaté 22 de maio. O prazo para o pagamento davai desta segunda-feira até 28 de maio. Segundo o, a gratuitidade da taxa será garantida a todos os participantes que se enquadram nos perfis especificados pelos editais, mesmo sem que pedido formal. Por isso, mesmos os estudantes que, inicialmente, não conseguiram a isenção devem se inscrever.



O primeiro dia de inscrições causou uma série de manifestações negativas nas redes sociais. Nas publicações, deputados chamam da atitude do MEC de “injusta” e “cruel”.





Enquanto observamos a luta diária pela sobrevivência em meio à pandemia, nosso Ministério da Educação mantém as inscrições do ENEM como se nada estivesse acontecendo. Os estudantes e suas famílias não vão permitir mais essa injustiça. #AdiaENEM https://t.co/E8LvHTYpyY

Manter o ENEM 2020 é mais um ato de crueldade do governo: ignoram a realidade dos estudantes que estão sem aula e sem acesso à internet. E, até aqueles que têm acesso, talvez não reúnam as condições psicológicas para prestar o exame que, sob circunstâncias normais, já é difícil.

Enquanto isso, estudantes questionam a permanência do calendário em meio à, uma vez em que estudantes daestão sem aulas. O principalmente argumento levado em consideração pelos internautas é a parcela considerável de alunos que não têm acesso à

Não adiar o Enem ratifica a manutenção do privilégio de poucos. Porque a maioria está pensando se terá almoço. Agora está nas mãos do judiciário.

Confira o calendário de datas para o Enem 2020

11 a 22 de maio: Inscrições pelo site

11 a 28 de maio: Pagamento da taxa de inscrição

Outubro de 2020: Divulgação do cartão de confirmação da inscrição

1º e 8 de novembro: Prova impressa

11 de novembro: Divulgação de gabaritos da prova impressa

22 e 29 de novembro: Enem digital

2 de dezembro: Divulgação de gabaritos do Enem digital

Janeiro de 2021: Divulgação de resultados e abertura do Sisu

Para promover a hashtag,, aorganização estudantil brasileira, publicou no perfil do instagram uma releitura do filme publicitário feito pelo, informado quenão será adiado com o slogan “”. No vídeo, estudantes reais comparam diferentes realidades que disputaram o exame da mesma. Confira: