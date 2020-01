Destaques no Enem, estudantes mineiros viveram dias de tensão

Leonardo Kamino Barros, de 18 anos, foi o estudante com a maior nota do país na prova de matemática. Ao lado, Camila Sales, de 18 anos, acumulou 960 pontos na redação (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) batalha judicial a nota do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), responsável pelo ingresso nas faculdades federais, ficou indisponível. O resultado estava embargado por uma decisão liminar da Justiça de São Paulo. No fim da tarde, as notas foram liberadas pelo MEC, após decisão do STJ. Apesar de apreensivos depois de toda a confusão, jovens mineiros tomaram espaço na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foram destaque no Brasil. Em meio a umaa nota do, responsável peloficou indisponível. O resultado estava embargado por uma decisão liminar da J. No fim da tarde, as notas foram liberadas pelo, após decisão do. Apesar de apreensivos depois de toda a confusão, jovens mineiros tomaram espaço na última edição doe foram destaque no Brasil.





18:07 - 20/01/2020 Participantes do Enem 2019 se preparam para inscrições do Sisu Leonardo Kamino Barros, de 18 anos, foi o estudante com a maior nota do país na prova de matemática. O jovem conseguiu acumular 985,5 pontos na matéria. Em conversa com o Estado de Minas, ele contou que não ficou tão preocupado com o resultado do Sisu por já ter vaga garantida na Universidade de São Paulo (USP). Apesar disso, Kamino disse ter achado a situação um “descaso com os estudantes”. “Eles marcam uma data, cometem um erro na prova e depois os estudantes saem prejudicados”, disse. , de 18 anos, foi o estudante com a maior nota do país na prova de matemática. O jovem conseguiu acumularpontos na matéria. Em conversa com o Estado de Minas, ele contou que não ficou tão preocupado com o resultado do Sisu por já ter vaga garantida na Universidade de São Paulo (USP). Apesar disso, Kamino disse ter achado a situação um “descaso com os estudantes”. “Eles marcam uma data, cometem um erro na prova e depois os estudantes saem prejudicados”, disse.





Estudante do Colégio Santo Antônio, unidade de Belo Horizonte localizada na Savassi, Kamino sonha em cursar engenharia da computação. O jovem garante que o segredo para uma boa nota está na execução de vários exercícios. “Para matemática é importante fazer muitas atividades. Você pode ser craque em fazer fórmula, o que for… mas se não treinar não consegue entender. É treinando que aprende”, afirmou. Kamino também contou que diminuiu a quantidade de exercícios gradativamente até o grande dia. “Eu treinei o ano todo, mas quando foi chegando outubro resolvi desacelerar. Cheguei até mesmo a viajar no feriado do Dia das Crianças para poder relaxar”, disse.





Destaque no país, Minas Gerais foi o estado com mais notas mil na redação, foram 13 em 53. A maioria dos estudantes que recebeu esta nota foram mulheres, 32 ou seja 60% do total. O tema da edição foi “Democratização do Cinema no Brasil”.





O aluno do Colégio Coleguium, Lucas Silva de 18 anos, foi um dos jovens nota mil. Esta foi a segunda vez que o estudante conquistou a nota. Ele conta que o segredo está no equilíbrio. “A minha dica é justamente encontrar a motivação para poder fazer e achar o equilíbrio entre lazer e estudar. Cada um tem que encontrar seu ponto”, disse.





Camila Sales, de 18 anos, não conseguiu o mil, mas chegou bem perto. A jovem acumulou 960 pontos na redação. “Eu preparei me principalmente na minha escola, fiz cursinho no colégio com aulas todos os sábados”, disse. Quando questionada sobre a nota do Sisu, a estudante disse estar apreensiva. “A gente fica nervosa sem saber o que vai fazer, fica se perguntando se vai estar na faculdade ou vai ter que fazer a inscrição no cursinho de novo.”





Camila ainda fez um apelo para o MEC. “Espero que eles não desistam da gente. Melhorem o sistema. Façam algo melhor para os próximos estudantes”, afirma. Para ela o segredo de uma boa nota está no conhecimento de assuntos gerais. “A maior dica é aprender muito sobre atualidades. Desde pequena gostei muito de escrever, mas as aulas de atualidades foram as mais importantes”, contou. “Eu prestei muita atenção nas dicas dos meus professores, isso foi um ponto chave.”





Além de Minas as redações com nota máxima são de Alagoas (1), Bahia (1), Ceará (6), Distrito Federal (2), Goiás (4), Maranhão (1), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1), Pará (2), Pernambuco (1), Piauí (2), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (6) e São Paulo (4).









