Sisu 2020: inscrições são abertas com prazo estendido após falhas na correção do Enem

(foto: Reprodução internet)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu inscrições nesta terça-feira (21), com encerramento previsto para domingo (26). O prazo foi prorrogado em dois dias por conta das falhas detectadas na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 6 mil alunos. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, na noite dessa segunda-feira (20), pelo Twitter."Ninguém será prejudicado! O Sisu abrirá amanhã e terá mais dois dias além do previsto, ou seja, vai até domingo. Novamente, pedimos desculpas pelo susto", disse Weintraub.



Segundo os servidores também houve problema com a utilização de um cartão de respostas reserva. Eles afirmam que essas falhas poderiam ter sido identificadas antes da divulgação das notas.