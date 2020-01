Sisu 2020: candidatos relatam problemas no primeiro dia de inscrições

(foto: Reprodução Twitter)

Veja a repercussão do Sisu 2020 nas redes sociais

Vc entra no Sisu - dá erro

Tenta de novo, faz login - dá erro no capctha

Tenta de novo, faz login, passa o capctha - dá erro nos cursos e volta pra página inicial. E lá se vão 50 minutos%u2026 - Oremos pic.twitter.com/VP17Rh1u2P %u2014 Cecília Olliveira (@Cecillia) January 21, 2020

Eis q vc vai fazer a inscrição no sisu e vc descobre q dormiu 6 dias... #sisu #sisu2020 pic.twitter.com/NTrncHskXs %u2014 Lucas Belmonte (@lucasbbelmonte1) January 21, 2020

Eu pela milésima vez tentando fazer inscrição na merda do Sisu. pic.twitter.com/GIETL7g8pN %u2014 Gabs (@Gabygabse) January 21, 2020

Agora (09:54), Sisu dando inscrições encerradas... pic.twitter.com/PGwl6oQ83T %u2014 Cecília Olliveira (@Cecillia) January 21, 2020

O site do SISU informa que as inscrições estão encerradas, como se não bastasse, estamos enfrentando MAIS um #erronoenem !! Estamos tentando entrar em contato com o MEC, nunca um exame teve tantos episódios de negligência com os estudantes! Vamos até o fim. #sisu #enem2019 pic.twitter.com/MBiJDk0ssh %u2014 UNE (@uneoficial) January 21, 2020

Candidatos ao, porta de entrada para as universidades públicas do país, relatamno primeiro dia do processo seletivo -até, em função de problemas na correção das provas do Enem.Segundo diversas reclamações postadas no, onde o Sisu lidera o ranking dos assuntos mais comentados, muitos candidatos não conseguem se inscrever. Assim que inicia o procedimento, informam os pots, o aluno se depara com a mensagem de que as inscrições já foram encerradas. Outro transtorno mencionado nas redes sociais é o aviso de "erro inesperado", exibido durante o preenchimento do cadastro.Procurado pelo, o Ministério da Educação informou que as falhas descritas pelos candidatos são pontuais e se devem ao grande volume de acessos simultâneos à página do Sisu. O problema teria sido corrigido e o fluxo de inscrições deve ser normalizado por volta das 12h.