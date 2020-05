Marielle Brito, uma das principais advogadas em direito de família, lança livro sobre o processo de inventário e partilha de bens na quarentena em live no Instagram

A especialista em Direito das famílias/sucessório internacional e pesquisadora em ciência jurídica civil pela Universidade de Lisboa, Marielle Brito, vai lançar em uma live nas redes sociais seu manual prático para descomplicar o processo de inventário e partilha.

Advogada Marielle Brito/Reprodução / MF Press Global

Perder um ente querido é um momento muito difícil, tanto devido ao impacto emocional quanto os processos burocráticos que são consequências do falecimento: herança, partilha de bens, transferência de patrimônio, pagamento de taxas e impostos. O processo de inventário e partilha de bens pode ser complicado e demorado.

Visando ajudar aqueles que acabam tendo de passar por esse processo, a advogada Marielle Brito, uma das principais advogadas especialista em direito das famílias e sucessório internacional, vai lançar o seu primeiro livro no formato e-book por meio das plataformas digitais. A obra tem como objetivo descomplicar o juridiquês e tornar os trâmites mais compreensíveis e ao alcance do cidadão comum.

Inovação com lançamento online na quarentena

Marielle decidiu inovar e fará o evento de lançamento, no dia 15 de maio às 21h, através de uma Live no Instagram no perfil @advocaciaempauta, tendo em consideração a emergência da covid-19: "com a pandemia do novo coronavírus e a quarentena, eventos públicos e aglomerações devem ser evitados para nossa própria segurança. Então decidi com minha equipe que o lançamento do meu livro será online nas redes sociais, com uma live no Instagram, totalmente digital, assim como o próprio livro", revela a advogada.

Reprodução / MF Press Global

A data escolhida para o lançamento, 15 de maio, tem um significado bastante especial: "Esta data representa o Dia Internacional das Famílias. Logo, julgamos ser pertinente para o lançamento já que o meu livro trata justamente de assuntos que são inerentes a qualquer familia, pois infelizmente todos nós estamos sujeitos a perder um ente querido e ter de passar por este processo de inventário e partilha de bens."

15 anos de atuação em Direito das Famílias condensados em um manual prático e teórico

O lançamento do livro O Processo de Inventário e Partilha e as alterações conforme o CPC 2015 representa um resumo de 15 anos de atuação de Marielle Brito como advogada em Direito das Famílias e Sucessões na esfera nacional e internacional, área em que também atua como pesquisadora pela Universidade de Lisboa, Portugal: "Partimos de uma análise do artigo 48 do NCPC com base na minha experiência e atuação na área para prover ao leitor muito mais do que uma lista de documentos e trâmites, mas caminhos e processos legais que irão facilitar a vida de quem precisa, apresentando este conhecimento de forma prática e também teórica e técnica, mas descomplicada."

Sobre Marielle Brito: https://www.pressmf.global/br/portfolio/details/marielle-brito