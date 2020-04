Com modelo de negócios totalmente digital, Mateus Ferreira sai da periferia de BH e alcança o sucesso

Mateus Ferreira Foto: Reprodução

O empreendedor Mateus Ferreira saiu da periferia de Belo Horizonte para se tornar líder de vendas do setor automotivo em Minas Gerais com um modelo de negócios totalmente focado nas plataformas digitais.

Apesar da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus no Brasil e em todo o mundo, que forçou empresas a fecharem as portas e causou milhões de demissões em todo o ocidente, muitas empresas estão se reinventando e crescendo apesar do cenário de retração da expectativa de crescimento para este ano projetada pelo Banco Central.

O mineiro Mateus Ferreira é um destes empreendedores que se reinventaram mesmo em tempos de crise para prosperar e vencer. Com um modelo de negócios baseado totalmente nas plataformas digitais, usando o Instagram, WhatsApp e plataformas de vendas online, ele se tornou líder de vendas de carros no estado de Minas Gerais e um dos top 3 da capital, Belo Horizonte, em relação a quantidade de carros em estoque. Mateus revela como conseguiu em apenas 140 dias bater todos esses recordes:

O Começo

Mateus Ferreira conta como tudo começou: "Sempre fui determinado e acreditei que com fé em Deus e estando dentro da visão de crescer e prosperar iria chegar aos meus objetivos. Sou um menino que vim da periferia, do bairro Céu Azul, zona norte de Belo Horizonte e passei por muitas dificuldades na minha vida, mas mesmo assim, com esta fé, consegui mudar a minha historia de vida. Com 12 anos saía todo dia de casa com uma caixa com 50 coxinhas para vender e não aceitava voltar se não fosse com a caixa vazia, o que acontecia todos os dias. Ali eu descobri o meu talento e a minha paixão, que é vender."

Momentos de dificuldade

O empreendedor relata algumas dificuldades que teve de superar para chegar ao sucesso: "Eu com 17 anos me mudei pra Ipatinga e só tinha um colchão. Morava em um quartinho, uma quitinete, no segundo andar de um prédio antigo, onde eu tinha que mandar as baratas para dentro do rodapé toda noite. E haviam muitas."

Mateus revela que já passou privações financeiras severas, que o levaram a não ter comida durante dias: "Enquanto eu passava fome eu me alimentava de esperança. Eu lia um livro do Sullivan Sola, chamado Princípios de Autoliderança. Essa foi a única literatura que eu me alimentei e esse livro mudou a minha vida. Dali pra frente decidi que ia mudar a minha história para sempre."

Caminho para o sucesso

Mateus relata como chegou a se tornar o maior vendedor de carros de Belo Horizonte: "Fui taxista e Uber, mas depois consegui um emprego em uma loja de roupas no shopping como vendedor e ali desenvolvi ainda mais o meu talento. Sempre disputei a liderança de vendas durante 9 meses. Depois disso tive uma oportunidade dada pelo dono de uma concessionária de mostrar o meu talento nas vendas de automóveis, que sempre foi o meu objetivo no mundo das vendas e acabei por surpreender com o fruto do meu trabalho. Desde o início eu sempre quis vender automóveis e cheguei preparado. Desde então, tornei uma autoridade em vendas e resolvi abrir o meu próprio negócio, há pouco mais de 140 dias."

Investimento no digital para vencer a crise

Mateus estourou no mercado através dos videos que postava no Portal AutoShopping, que o fizeram bastante conhecido na região, e também através do alto engajamento que gera através das redes sociais no seu perfil do Instagram, aproveitando todo o poder de alcance desta plataforma para converter likes em vendas: "decidi investir no online por enxergar que seria o melhor caminho em um cenário de crise, mesmo antes da emergência do coronavírus. Hoje todo o meu atendimento ao público é digital. Tenho uma sala com diversos veículos tendo acesso fechado para a rua, mas meu WhatsApp e meu Instagram não param de vender, graças ao renome e a credibilidade que consegui construir neste mercado. Hoje eu tenho mais encomendas do que carro em estoque."

A Auto Portal Carros

Hoje, Mateus trabalha com venda de novos, seminovos e consignação e atende aos clientes por encomenda: "comecei com uma mesinha em um co-working. Minha empresa tem pouco mais de 140 dias. Hoje nós temos aqui na Av. Raja Gabáglia a maior sala do andar e somos líderes de vendas, a ponto de eu ter absorvido todo estoque de carros de uma loja muito grande, pela eficiência da venda do Auto Portal".

Mudando realidades através do testemunho de vida

O empreendedor conta que hoje através dos negócios do seu próprio testemunho de vida busca mudar realidades: "Eu achei que meu ministério era subir no púlpito de uma igreja para ser um pastor, para pregar, mas acredito que Deus me colocou a missão de mudar a vida das pessoas e o ambiente de onde eu estou de outro modo e motivando pessoas a vencer na vida. Meu objetivo de vida é mostrar que as pessoas que saíram de onde eu sai que elas podem chegar lá."

Os planos para o futuro são de expansão dos negócios, abrindo uma filial em São Paulo, maior mercado consumidor do Brasil.

Site: http://www.grupoautoportal.com.br/