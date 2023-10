SIGA NO

A Refinaria Gabriel Passos (Regap), localizada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai receber investimento de cerca de US$ 2,6 bilhões – cerca de R$ 13,1 bilhões na cotação atual –, que serão aplicados até 2027. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, durante um evento na Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), na manhã desta segunda-feira (30/10).





"Isso vai ser feito em duas fases. Hoje a gente tem a capacidade em torno de 170 mil [barris por dia]. Isso vai para 200 e depois para 240. Então quer dizer, quase que dobra. Isso é uma coisa importante que eu tenho salientado, não é necessário construir novas refinarias. Isso é uma ideia do passado, mas hoje, com a modernidade e com a necessidade até da questão da transição energética batendo a porta, nós encontramos formas de construir refinarias dentro das nossas próprias refinarias. A Regap é mais um exemplo disso", afirmou o presidente da Petrobras.

O presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, declarou que o investimento "traz oportunidades extraordinárias para o estado". "A Regap tem condições técnicas, uma extraordinária refinaria, tem espaço e, portanto, fazer esse investimento aqui é valorizar os mineiros e também a indústria mineira", declarou. "É algo que vai ser um uma grande virada de água", completou.





Durante o evento, o ministro Alexandre Silveira e o presidente Jean Paul Prates também ressaltaram a importância dos investimentos da Petrobras. "Nós estamos lutando para que ela volte a investir no refino, que foi completamente abandonado. Nos últimos quatro anos, havia uma clara predisposição do ministro da Economia, Paulo Guedes, que era um ministro entreguista, de entregar a Petrobras nos moldes que entregou a Eletrobras. Nós estamos revertendo esse processo", disse Silveira.