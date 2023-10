A expectativa é que, com ampliação da unidade de Uberaba, aconteça a geração de 150 empregos diretos e 450 empregos indiretos CCM/Divulgação

Representantes de uma fábrica de fraldas assinaram nesta quinta-feira (19/10), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um termo de compromisso com a prefeitura no qual afirma a intenção de expansão da mesma, a partir de um investimento de R$ 100 milhões.