Foi divulgado o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os pagamentos referentes ao Bolsa Família serão realizados a partir de quarta-feira (18/10) e se estendem até o dia 31. A data do repasse é mediante o Número de Identificação Social (NIS).

Confira todas as datas:

Final do NIS 1: 18 de outubro;

Final do NIS 2: 19 de outubro;

Final do NIS 3: 20 de outubro;

Final do NIS 4: 23 de outubro;

Final do NIS 5: 24 de outubro;

Final do NIS 6: 25 de outubro;

Final do NIS 7: 26 de outubro;

Final do NIS 8: 27 de outubro;

Final do NIS 9: 30 de outubro;

Final do NIS 0: 31 de outubro.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. O benefício prevê o pagamento de adicionais, sendo de R$ 150 para famílias com filhos de zero a 6 anos que estão na escola, e R$ 50 para crianças de 7 a 18 anos que estão estudando e para gestantes.

Segundo a cartilha do programa, "a família pode sacar o benefício do Bolsa Família nos seguintes canais de pagamentos: agências da CAIXA, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento; unidades lotéricas; correspondentes CAIXA aqui; terminais de autoatendimento; e unidades itinerantes".